«Ми так давно тут не ходили»: Потьомкінські сходи та молоді парки знову відкриті для прогулянок (фоторепортаж)

Як і повідомляло «Одеське життя», обидва парки та Потьомкінські сходи тепер відкриті для нас з вами.

– Ми так давно тут не ходили, – це було перше, що я почула в Грецькому парку.

«Не ходили»… Людина навіть не сказала щось більш доречне у такому випадку. Наприклад, «прогулювались»…

А от відповідь теж була в тему:

– Здається, що немає ніякої війни…

Та це таке… Бо ж «чергова» одеська рана – готель «Одеса» – нагадає про повномасштабну війну. І «чергова» повітряна тривога, і вказівник з адресами найближчих сховищ…

Але ж ми зараз – про парки та історичні сходи.

По-перше, хочу нагадати, що Тещин міст закритий, тож у парки можна потрапити тільки з Приморського бульвару. По-друге: Потьомкінськими сходами можна спуститися на вулицю Приморську, але вона, нагадаю, все ще закрита для пішоходів: вас унизу зустріне колючий дріт.

Все інше відкрито, все – перед вами. Навіть ліфт у Грецькому парку працює.

Дитячі майданчики, артоб’єкти, лавки, скульптури, фонтан, грот у Стамбульському парку, інші прикраси – нові й ті, що давно стали нашою з вами історією…

Фонтани не працюють, але це – через погоду: похмуро та ще й вітер.

А от людей доволі багато. І все квітне, і усюди така чистота та затишок, що й справді здається: ми наче повернулись в те саме інше життя.

І от виходиш на Потьомкінські сходи з Грецького парку, переходиш по них до Стамбульського – і бачиш по дорозі картину, яку я вже забула: на двох фортепіано намагаються щось зіграти діти. Та й не тільки діти…

Як це виглядає – дивіться на наших світлинах:

Фото авторки