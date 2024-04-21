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«Ми так давно тут не ходили»: Потьомкінські сходи та молоді парки знову відкриті для прогулянок (фоторепортаж)

«Ми так давно тут не ходили»: Потьомкінські сходи та молоді парки знову відкриті для прогулянок (фоторепортаж)

Потьомкінські сходи й два парки в нижній частині Приморського бульвару – Стамбульський і Грецький – тепер знову стали місцем для прогулянок.

Як і повідомляло «Одеське життя», обидва парки та Потьомкінські сходи тепер відкриті для нас з вами.

– Ми так давно тут не ходили, – це було перше, що я почула в Грецькому парку.

«Не ходили»… Людина навіть не сказала щось більш доречне у такому випадку. Наприклад, «прогулювались»…

А от відповідь теж була в тему:

– Здається, що немає ніякої війни…

Греческий парк в Одессе
Лифт в Греческом парке
Греческий парк, детская площадка
Греческий парк, аллея
Греческий парк, скульптуры Ревы
Греческий парк, необычное дерево
Греческий парк, арт-объект
Греческий парк, яблоко
В Греческом парке Одессы

Та це таке… Бо ж «чергова» одеська рана – готель «Одеса» – нагадає про повномасштабну війну. І «чергова» повітряна тривога, і вказівник з адресами найближчих сховищ…

Але ж ми зараз – про парки та історичні сходи.

По-перше, хочу нагадати, що Тещин міст закритий, тож у парки можна потрапити тільки з Приморського бульвару. По-друге: Потьомкінськими сходами можна спуститися на вулицю Приморську, але вона, нагадаю, все ще закрита для пішоходів: вас унизу зустріне колючий дріт.

Все інше відкрито, все – перед вами. Навіть ліфт у Грецькому парку працює.

Греческий парк, лестница
Лестница в Греческом парке Одессы
Греческий парк, фонтан
Раны Одессы, гостиница
Потемкинская лестница
Греческий парк, лифт
Проход под Потемкинской дестницей
Стамбульский парк в Одессе
В одесском Стамбульском парке

Дитячі майданчики, артоб’єкти, лавки, скульптури, фонтан, грот у Стамбульському парку, інші прикраси – нові й ті, що давно стали нашою з вами історією…

Фонтани не працюють, але це – через погоду: похмуро та ще й вітер.

А от людей доволі багато. І все квітне, і усюди така чистота та затишок, що й справді здається: ми наче повернулись в те саме інше життя.

І от виходиш на Потьомкінські сходи з Грецького парку, переходиш по них до Стамбульського – і бачиш по дорозі картину, яку я вже забула: на двох фортепіано намагаються щось зіграти діти. Та й не тільки діти…

Як це виглядає – дивіться на наших світлинах:

Стамбульский парк, газон
Стамбульский парк, аллея
Одесский Стамбульский парк
Стамбульский парк, фонтан
Стамбульский парк, беседка
Стамбульский парк в апреле 2024
Стамбульский парк, прогулка
Стамбульский парк, указатель
Стамбульский парк, деревья

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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