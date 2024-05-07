Май по-одесски: на каждом шагу – живые «арт-объекты» (фоторепортаж)

Май, май… Все зеленое и яркое, нежная зелень и аромат акации… И все это (до сих пор поверить тяжело) – во время полномасштабной войны…

Тревога снова звучит, напоминает об опасности, а вот присматриваешься ко всей этой красоте – и удивляешься: как это происходит? Опасность и красота – на каждом шагу…

Словно красивая сказка и ужасный сон соединились, став реальностью нашего сегодняшнего дня.

И, кстати, живыми арт-объектами всю эту цветущую и зеленую красоту, которая встречает нас теперь, в начале мая, назвала не я. Так в Горсаду сказала одна женщина, которая любовалась цветами рядом с фонтаном…

Даже сказала:

— Так красиво здесь еще не было.

Действительно, может время у нас такое, что на фоне ужасных военных событий мы стали больше замечать и ценить красоту природы?

Вы ж только присмотритесь!..

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