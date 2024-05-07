Новости Одессы и Одесской области

Май по-одесски: на каждом шагу – живые «арт-объекты» (фоторепортаж)

Май по-одесски: на каждом шагу – живые «арт-объекты» (фоторепортаж)

Старается, старается природа в Одессе: не успеваем налюбоваться одними цветами, как на газонах – уже другие. Все такое зеленое и яркое, что даже во время очередной воздушной тревоги глаз «хватает» еще один живой арт-объект, искренне нарисованный природой и заботливыми человеческими руками.

Май, май… Все зеленое и яркое, нежная зелень и аромат акации… И все это (до сих пор поверить тяжело) – во время полномасштабной войны…

Май в Одессе
Май в Одессе, цветущий куст
Май в Одессе, весенние цветы
Май в Одессе, дерево
Май в Одессе, цветущая акация
Одесса в мае
Свежая майская зелень
Май в Одессе, ирисы

Тревога снова звучит, напоминает об опасности, а вот присматриваешься ко всей этой красоте – и удивляешься: как это происходит? Опасность и красота – на каждом шагу…

Словно красивая сказка и ужасный сон соединились, став реальностью нашего сегодняшнего дня.

Май в Одессе, клумба
Одесса в мае
Май в Одессе, авто
Цветущие ирисы
Май в Одессе, на улице
Май в Одессе, котик
Одесса, май 2024 г.
Май в Одессе, анютины глазки

И, кстати, живыми арт-объектами всю эту цветущую и зеленую красоту, которая встречает нас теперь, в начале мая, назвала не я. Так в Горсаду сказала одна женщина, которая любовалась цветами рядом с фонтаном…

Даже сказала:

— Так красиво здесь еще не было.

Действительно, может время у нас такое, что на фоне ужасных военных событий мы стали больше замечать и ценить красоту природы?

Вы ж только присмотритесь!..

Одесская клумба в мае
Май в Одессе, кафе
Май в Одессе, девушки на улице
Май в Одессе, столик в кафе
Одесса майская
Май в Одессе, цветущий кустарник
Май в Одессе, на Греческой площади
Май в Одессе, в Горсаду

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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