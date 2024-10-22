Афіша Одеси: 22 – 24 жовтня можна відвідати фестиваль, безкоштовні концерти та виставки

Цей вівторок видався “безподійним”, але середа та четвер компенсують це непорозуміння. Ці два дні будуть дуже насиченими на події. Так, бібліотека Грушевського чекає на дводенний книжковий фестиваль, в культурному центрі Union – відкриття визначної виставки, а джазова академія відзначить ювілей Лібертанго! Але це ще не все – шукайте більше в нашому дописі.
Що: Фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 23 – 24 жовтня, 11:00 – 16:00
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Що: Відкриття виставки “Конкуренти Разом”
Де: Троїцька, 43, КЦ UNION
Коли: 23 жовтня, 16:00
Що: Джазова академія “Libertango. Музика Свободи”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 23 жовтня, 17:00
Що: American English Club
Де: Онлайн Реєстрація
Коли: 23 жовтня, 17:00
Що: Презентація книги “Казки ромського сонця”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 24 жовтня, 13:00
Що: Презентація книги “Сліди на воді” Владислава Кітика
Де: Градоначальницька, 9 Б-ка Паустовського
Коли: 24 жовтня, 14:00
Що: Лекція Ірини Нечиталюк “Тарас Шевченко”
Де: Онлайн
Коли: 24 жовтня 16:00
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Що: Лекція Майї Макеєвої з історії фотографії
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 24 жовтня, 16:00
Що: Лекція Олександра Слісарчука “Родина Маврокордато”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 24 жовтня, 17:00