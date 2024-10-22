Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси: 22 – 24 жовтня можна відвідати фестиваль, безкоштовні концерти та виставки

Афіша Одеси: 22 – 24 жовтня можна відвідати фестиваль, безкоштовні концерти та виставки

Цей вівторок видався “безподійним”, але середа та четвер компенсують це непорозуміння. Ці два дні будуть дуже насиченими на події. Так, бібліотека Грушевського чекає на дводенний книжковий фестиваль, в культурному центрі Union – відкриття визначної виставки, а джазова академія відзначить ювілей Лібертанго! Але це ще не все – шукайте більше в нашому дописі.

Що: Фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 23 – 24 жовтня, 11:00 – 16:00

Вибір редакції: Тепер в Одесі вулиця Пилипа Орлика замість Салтикова-Щедріна: чим прославився цей гетьман
афиша
Що: Відкриття виставки “Конкуренти Разом”
Де: Троїцька, 43, КЦ UNION
Коли: 23 жовтня, 16:00
афишаЩо: Джазова академія “Libertango. Музика Свободи”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 23 жовтня, 17:00
афишаЩо: American English Club
Де: Онлайн Реєстрація 
Коли: 23 жовтня, 17:00
афишаЩо: Презентація книги “Казки ромського сонця”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 24 жовтня, 13:00
афішаЩо: Презентація книги “Сліди на воді” Владислава Кітика
Де: Градоначальницька, 9 Б-ка Паустовського
Коли: 24 жовтня, 14:00
афішаЩо: Лекція Ірини Нечиталюк “Тарас Шевченко”
Де: Онлайн
Коли: 24 жовтня 16:00
Приєднатися до Zoom конференції
афішаЩо: Лекція Майї Макеєвої з історії фотографії
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 24 жовтня, 16:00
афішаЩо: Лекція Олександра Слісарчука “Родина Маврокордато”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 24 жовтня, 17:00
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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