Афіша Одеси: 22 – 24 жовтня можна відвідати фестиваль, безкоштовні концерти та виставки

На вихідні в Одесі можна відвідати ярмарок у Міськсаду та безкоштовні концерти, виставки і зустрічі Як завжди ми підібрали для вас низку цікавих культурних подій. Цими вихідними на вас чекають зустрічі з письменниками, відкриття виставки в Національному музеї і корисна лекція про мінну безпеку. Тих, хто любить музику чекає велика зала одеської консерваторії, де відбудеться великий осінній концерт. Бажаємо провести час з користю та в оточенні тих, з ким вам добре та тепло! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Безкоштовний концерт та цікаві лекції: куди піти в Одеси 15-17 жовтня Лекції про творців крафтових витворів, поета Миколу Бажана, концерт в консерваторії та можливість поспілкуватися англійською – такі безкоштовні культурні події можна відвідати в Одесі цього тижня. А ще – перевірити онлайн свою медіаграмотність. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ