Топ-5 событий Одессы на Хэллоуин: Анна Тринчер, хиты Linkin Park, Halloween Фестиваль и концерт Fiji Band

Хэллоуин – веселый праздник, который удачно прижился и в нашей культуре. Яркие краски инсталляций с кабаками и осенними цветами радуют глаз на фоне пасмурных дней. Поэтому не сидите дома, «Одесская жизнь» расскажет вам о культурных событиях на любой вкус.

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26–27 октября: Halloween Фестиваль, областная Филармония

Одесский семейный фестиваль еды и хендмейда «Одесса Мама» на этот раз пройдет во дворике Одесской филармонии. Всех, кто решит провести этот день в центре города, ждут прикольные праздничные фотозоны, много тыкв, свежий воздух и вкусности.

26-27 октября. Фестиваль Хэллоуин, Одесская киностудия

Искусство и традиции – всегда актуальны, и мы продолжаем шагать вместе с мировым сообществом и дарить радость всем семьям. Поэтому заряжай свой гаджет, не обедай дома, поскольку территория Одесской киностудии снова превратится в планету ужасов и привидений, атмосферу мрака, тьмы и веселья! Это уникальная возможность примерить на себя необычный образ, сделать незаурядный и креативный look, нанести впечатляющий грим и повеселиться вволю. 6-й масштабный Одесский Halloween festival – именно то место, где все превращается в мистику и погружает в мир почитания Всех Святых.

3. 26 октября, 17:00. Fiji Band, культурный центр Beit Grand

Fiji Band и Zinoviy Karach – это романтика, любимые хиты и волшебный вокал. Это звучание, покоряющее самых требовательных меломанов. Песни, которые поют все украинцы, заиграют новыми красками. Ведь к созданию аранжировок присоединятся фортепиано и электрогитара. Атмосфера танго 30-40-х годов, а еще золотые хиты 60-80-х – это будет ждать вас на концерте Fiji Band. В невероятном исполнении будут звучать «Гуцулка Ксеня», «Розами на перроне», «На трамвайной остановке», «Нарисуй мне ночь», «Придет еще время» и многие другие композиции в обновленном ярком звучании.

26 октября, 18:30. Linkin Park tribute show, культурный центр Union

Если вы являетесь фаном группы Linkin Park, то этот концерт точно не оставит вас равнодушным. Legenda Folium – это украинская трибьют-группа, которая воспроизводит звучание и атмосферу группы Linkin Park на сцене. Они предлагают своим зрителям энергичное и драйвовое шоу с лучшими хитами группы, такими как Numb, In the End, Crawling и другие. Этот концерт – это прекрасная возможность испытать эмоции, которые вы переживали, слушая музыку Linkin Park.

26 октября, 19:00. Анна Тринчер, Palladium

Анна Тринчер уже готовится порадовать своих поклонников безумно энергичной постановкой под ее танцевальные бенгеры «Целуй», «Колоски» и «Со вкусом вишни», которые уже много месяцев разрывают чарты и социальные сети. А невероятно чувственное исполнение лирических хитов «Глаза», «Кропива» и «Бар за баром» вживую станет главным эмоциональным моментом вечера. В программе концерта: зажигательные танцы, много объятий, слезы радости и немного магии женственности.

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