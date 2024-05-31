Територія пам’яті: в Одесі відкрився новий музей

Музей тільки-тільки відкрився… Багато автентичних та сучасних матеріалів… Бібліотека, світлини, картини… Кожний стенд «живий»: оснащений планшетами з відеоматеріалами. Так перед очима оживає сама історія.

Так сталося: ми знаємо про геноцид єврейського народу (якщо знаємо), але цей Музей — про геноцид вірмен і кримськотатарського народу, а ще — багатьох народів світу… І, звісно, про геноцид нас, українців…

Як розповідає нам адміністратор і екскурсовод Музею геноциду «Територія пам’яті» Вікторія Біловол, ініціатором, натхненником та організатором робіт зі створення Музею став громадський діяч, історик, юрист, кандидат філософських наук, заслужений працівник культури України, голова правління ГО «Одеський центр дослідження Голокосту» Павло Козленко зі своєю командою.

— Цей Музей — ще й віддзеркалення того, що трапляється зараз… В Музеї зібрана історія геноцидів від початку ХХ сторіччя до сьогодення. Музей тільки відкрився. Планів багато. Це, звісно, перш за все екскурсії. Але будуть проводитись лекції, інші заклади, — розповідає Вікторія.

Монети, документи, особисті речі…

Від стенда до стенда… Кожний крок — це не тільки біль і розпач, а ще й головне — усвідомлення… Наче відповідь на ще одне важке питання: «Як, як таке могло статися?!»…

З відгуку про новий Музей керівника Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергія Гуцалюка:

«В Одесі силами небайдужих відкрився Музей геноциду «Територія пам’яті» де відображені злочини проти народів які є складовою сучасної української політичної нації, яка веде боротьбу за Незалежність України. Серед стендів є Голодомор українців, Депортація киримли, Голокост євреїв та ромів, Геноцид вірмен, Геноцид українців путінською росією нашого часу. Павло Козленко та його команда зробили надзвичайно важливу для нашого суспільства справу. Ціную та пишаюсь співпрацею та взаємодією з цими людьми від початку створення Південного міжрегіонального відділу Український інститут національної пам’яті Шана їм та велика Подяка! Віримо та все робимо для того, щоб наблизити нашу Перемогу і притягнути до міжнародного Трибуналу верхівку нацистської росії. Так і буде. Амінь»…

Фото авторки