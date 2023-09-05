Марафон кіно, вистава, клуби: безплатні події в Одесі 5-7 вересня

Цього тижня ми відзначаємо День українського кіно. Саме тому Одеська кіностудія запрошує всіх охочих на покази фільмів. Ну а також не забувайте про українські розмовні клуби та інші події.

Що: Український клуб

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 5 вересня, 14:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=687056173455803&set=a.458316966329726 Що: Марафон українського кіно

Де: Одеська кіностудія

Коли: 6 вересня, 12:00-18:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=779328377533201&set=a.480234214109287 Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”

Де: Філатова, 1-а, Читальна зала ОННБ

Коли: 6 вересня, 14:00

https://fb.me/e/6IUFjofCA Що: Матвій Вайсберг “Тонка Червона Лінія”

Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва

Коли: 6 вересня, 16:00

https://fb.me/e/1frAEphst Що: Літературно-музична вистава за творами Ліни Костенко

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 6 вересня, 17:00

https://fb.me/e/y0WXHLSl Що: Український клуб “Я бачу, вас цікавить Одеса”

Де: Грецька, 1-а, Дія.Бізнес. Одеса

Коли: 7 вересня, 18:30

Реєстрація: https://forms.gle/ZDUg2oGXJK1bTKed7

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