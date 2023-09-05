Новини Одеси та Одеської області

Марафон кіно, вистава, клуби: безплатні події в Одесі 5-7 вересня

Марафон кіно, вистава, клуби: безплатні події в Одесі 5-7 вересня

Цього тижня ми відзначаємо День українського кіно. Саме тому Одеська кіностудія  запрошує всіх охочих на покази фільмів. Ну а також не забувайте про українські розмовні клуби та інші події. 

Що: Український клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 5 вересня, 14:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=687056173455803&set=a.458316966329726 

Що: Марафон українського кіно
Де: Одеська кіностудія
Коли: 6 вересня, 12:00-18:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=779328377533201&set=a.480234214109287 

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1-а, Читальна зала ОННБ
Коли: 6 вересня, 14:00
https://fb.me/e/6IUFjofCA 

Що: Матвій Вайсберг “Тонка Червона Лінія”
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 6 вересня, 16:00
https://fb.me/e/1frAEphst 

Що: Літературно-музична вистава за творами Ліни Костенко
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 6 вересня, 17:00
https://fb.me/e/y0WXHLSl 

Що: Український клуб “Я бачу, вас цікавить Одеса”
Де: Грецька, 1-а, Дія.Бізнес. Одеса
Коли: 7 вересня, 18:30
Реєстрація: https://forms.gle/ZDUg2oGXJK1bTKed7
https://fb.me/e/1sssKLs9d 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати