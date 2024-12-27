Святкове тепло для фронту: що подарувати військовим на Новий рік

Спальник

Подарунок має бути сюрпризом. Але, враховуючи, що новорічні свята українські воїни зустрічають в умовах фронтової зими, логічно буде дізнатися, що конкретно потрібно нашим захисникам.

Практичний і, що важливо, теплий подарунок — спальник. Подарувати його можна, навіть не чекаючи новорічної ночі.

При виборі спальника насамперед варто звернути увагу на те, який температурний мінус витримує модель. До того ж — треба врахувати, що конструкція зі збільшеним об’ємом у ділянці грудей та ніг створює можливість комфортного сну в одязі та взутті.

Деякі моделі спального мішка доповнені захисним чохлом. Він захищає від дощу, снігу, бруду та вітру. А водозахисна планка під час сильних опадів відводить воду спеціальними каналами.

Тактичний каремат

У польових умовах військовий каремат — незамінна річ. Зроблений із теплоізоляційного матеріалу, він створює ефект теплового захисту між тілом і будь-якою холодною поверхнею, захищає від вогкості. До того ж — завдяки пористому матеріалу, каремат практично не продавлюється. Тому тіло від холоду захищене рівномірно. Отже, шансів застудитися у бійця буде набагато менше. Ще один плюс — каремат легкий. Гарним доповненням до такого подарунка буде теплий флісовий плед.

Тактичний дощовик

Зима в Україні останнім часом дедалі більше схожа на осінь. Замість снігопадів ллють дощі. Тому тактичні дощовики для військових — річ незамінна. Випускають їх кількох типів: плащ, дощовий костюм, пончо та плащ-намет. Остання модель зазвичай має спеціальні кріплення для кілочків і ременів, що дає змогу використовувати його як укриття.

Виготовлені дощовики з міцних матеріалів, які забезпечують захист від дощу і вітру, проникнення бруду і пилу. А камуфляжне забарвлення добре маскує бійця.

Термобілизна

Цей чудовий практичний подарунок допоможе не замерзнути в зимові холоди. Комплект може складатися з футболки з довгим рукавом і штанів. Термобілизна має прилягати до тіла, бути легкою і швидко виводити вологу. До такого новорічного подарунка бійцю можна додати фліску, рукавички та шкарпетки.

Термокружка або термос

На жаль, можливість дарувати дорогі подарунки є не у всіх. Але навіть невеликі знаки уваги дуже важливі для наших захисників.

Гарними подарунками можуть стати термокружка або термос. Вони допоможуть зберігати гарячу їжу, каву та чай. Обраний бійцю подарунок має бути з легкого міцного матеріалу та зручним у використанні.

Набір хімічних грілок

Незамінна на фронті річ у боротьбі з переохолодженням — хімічні грілки. Основні вимоги — компактність, надійність, легкість у використанні. Грілку має бути зручно кріпити до одягу або взуття.

Також покладіть у вітальний комплект набір ліки першої потреби. Адже холоди несуть із собою застуди та віруси.

Щоб вистачило на всіх побратимів

«Одеське життя» допомагає нашим бійцям не лише до святкових дат. Від початку війни редакція пересилала захисникам зимові спальники та спальники для окопів, тактичні аптечки, турнікети, бандажі, рації. Неодноразово розміщувала посилання на волонтерські збори для потреб ЗСУ.

Вирішило привітати «Одеське життя» наших захисників і з Днем Збройних сил України, що відзначають одночасно з одним із найулюбленіших українських свят — Днем святого Миколая.

Посилки наповнили чаєм, кавою, різноманітними смаколиками, засобами гігієни, грілками та необхідними медикаментами. Поклали всього побільше — щоб вистачило на всіх побратимів. І хлопці, хоч і казали, що нічого не потребують, були дуже раді.

Звичайно, шоколадними батончиками та копченими ковбасками проблеми фронтовиків не вирішити. Та, як і раніше, наші бійці будуть відкривати збори на мавіки, тактичні окуляри, зимову гуму… Але ж, крім матеріальної, їм дуже важлива й наша емоційна підтримка.

«Таємний Санта» для ЗСУ

У передноворічні дні подарунки нашим захисникам можуть зробити всі охочі. Благодійний фонд «Одеса як вона є» пропонує зібрати подарунковий комплект — грілки, ліки, смаколики, шкарпетки — і принести в штаб за адресою проспект Гагаріна, 8. Кожного буднього дня там приймуть ваш подарунок і передадуть адресно українським бійцям.

Благодійний фонд «Корпорація монстрів» приймає гостинці для наших воїнів, які зустрінуть свята в шпиталі. Зовсім недалеко від фронту і дуже далеко від рідних. Чай, каву, печиво, джеми, шоколадки, солодкі батончики, халву, цукерки, смачні паштети і, можливо, веселі різдвяні шкарпетки «Корпорація монстрів» приймає щодня з 8:00 до 19:00 за адресою Французький бульвар, 28/3.

Свято наближається. І в наших силах привнести для наших захисників у фронтові умови трохи домашнього тепла. У святкові дні вони продовжать робити все, щоб наступний Новий рік ми змогли зустріти вже в мирній країні.

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