Праздничное тепло для фронта: что подарить военным на Новый год

Спальник

Подарок должен быть сюрпризом. Но, учитывая, что новогодние праздники украинские воины встречают в условиях фронтовой зимы, логично будет узнать, что конкретно нужно нашим защитникам.

Практичный и, что немаловажно, теплый подарок — спальник. Подарить его можно, даже не дожидаясь новогодней ночи.

При выборе спальника прежде всего стоит обратить внимание на то, какой температурный минус выдерживает модель. К тому же — надо учесть, что конструкция с увеличенным объемом в области груди и ног создает возможность комфортного сна в одежде и обуви.

Некоторые модели спального мешка дополнены защитным чехлом. Он защищает от дождя, снега, грязи и ветра. А водозащитная планка во время сильных осадков отводит воду специальными каналами.

Тактический каремат

В полевых условиях военный каремат — незаменимая вещь. Сделанный из теплоизоляционного материала, он создает эффект тепловой защиты между телом и любой холодной поверхностью, защищает от сырости. К тому же — благодаря пористому материалу, каремат практически не продавливается. Поэтому тело от холода защищено равномерно. Следовательно, шансов простудиться у бойца будет намного меньше. Еще один плюс — каремат легкий. Хорошим дополнением к такому подарку будет теплый флисовый плед.

Тактический дождевик

Зима в Украине в последнее время все больше похожа на осень. Вместо снегопадов льют дожди. Поэтому тактические дождевики для военных — вещь незаменимая. Выпускают их нескольких типов: плащ, дождевой костюм, пончо и плащ-палатка. Последняя модель обычно имеет специальные крепления для колышков и ремней, что позволяет использовать его в качестве укрытия.

Изготовлены дождевики из прочных материалов, которые обеспечивают защиту от дождя и ветра, проникновения грязи и пыли. А камуфляжная расцветка хорошо маскирует бойца.

Термобелье

Этот замечательный практичный подарок поможет не замерзнуть в зимние холода. Комплект может состоять из футболки с длинным рукавом и штанов. Термобелье должно прилегать к телу, быть легким и быстро выводить влагу. К такому новогоднему подарку бойцу можно добавить флиску, перчатки и носки.

Термокружка или термос

К сожалению, возможность дарить дорогие подарки есть не у всех. Но даже небольшие знаки внимания очень важны для наших защитников.

Хорошими подарками могут стать термокружка или термос. Они помогут сохранять горячую пищу, кофе и чай. Выбранный бойцу подарок должен быть из легкого прочного материала и удобным в использовании.

Набор химических грелок

Незаменимая на фронте вещь в борьбе с переохлаждением — химические грелки. Основные требования — компактность, надежность, легкость в использовании. Грелку должно быть удобно крепить к одежде или обуви.

Также положите в поздравительный комплект набор лекарства первой необходимости. Ведь холода несут с собой простуды и вирусы.

Чтобы хватило на всех собратьев

«Одесская жизнь» помогает нашим бойцам не только к праздничным датам. С начала войны редакция пересылала защитникам зимние спальники и спальники для окопов, тактические аптечки, турникеты, бандажи, рации. Неоднократно размещала ссылки на волонтерские сборы для нужд ВСУ.

Решила поздравить «Одесская жизнь» наших защитников и с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается одновременно с одним из самых любимых украинских праздников — Днем святого Николая.

Посылки наполнили чаем, кофе, разнообразными вкусностями, средствами гигиены, грелками и необходимыми медикаментами. Положили всего побольше — чтобы хватило на всех побратимов. И ребята, хоть и говорили, что ни в чем не нуждаются, были очень рады.

Конечно, шоколадными батончиками и копчеными колбасками проблемы фронтовиков не решить. Но, как и раньше, наши бойцы будут открывать сборы на мавики, тактические очки, зимнюю резину… Но, кроме материальной, им очень важна и наша эмоциональная поддержка.

«Тайный Санта» для ВСУ

В предновогодние дни подарки нашим защитникам могут сделать все желающие. Благотворительный фонд «Одесса как она есть» предлагает собрать подарочный комплект — грелки, лекарства, вкусности, носки — и принести в штаб по адресу проспект Гагарина, 8. Каждый будний день там примут ваш подарок и передадут адресно украинским бойцам.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» принимает гостинцы для наших воинов, которые встретят праздники в госпитале. Совсем недалеко от фронта и очень далеко от родных. Чай, кофе, печенье, джемы, шоколадки, сладкие батончики, халву, конфеты, вкусные паштеты и, возможно, веселые рождественские носки «Корпорация монстров» принимает ежедневно с 8:00 до 19:00 по адресу Французский бульвар, 28/3.

Праздник приближается. И в наших силах привнести для наших защитников во фронтовые условия немного домашнего тепла. В праздничные дни они продолжат делать все, чтобы следующий Новый год мы смогли встретить уже в мирной стране.

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