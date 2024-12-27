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Праздничное тепло для фронта: что подарить военным на Новый год

Праздничное тепло для фронта: что подарить военным на Новый год

Приближается Новый год. Третий год, который наши защитники встречают на фронте. Наверное, именно поэтому нам так хочется порадовать подарками тех, кто нас защищает. Праздничные посылки для украинских воинов собираем вместе с «Одесской жизнью».

Спальник

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Подарок должен быть сюрпризом. Но, учитывая, что новогодние праздники украинские воины встречают в условиях фронтовой зимы, логично будет узнать, что конкретно нужно нашим защитникам.

Практичный и, что немаловажно, теплый подарок — спальник. Подарить его можно, даже не дожидаясь новогодней ночи.

При выборе спальника прежде всего стоит обратить внимание на то, какой температурный минус выдерживает модель. К тому же — надо учесть, что конструкция с увеличенным объемом в области груди и ног создает возможность комфортного сна в одежде и обуви.

Некоторые модели спального мешка дополнены защитным чехлом. Он защищает от дождя, снега, грязи и ветра. А водозащитная планка во время сильных осадков отводит воду специальными каналами.

Тактический каремат

В полевых условиях военный каремат — незаменимая вещь. Сделанный из теплоизоляционного материала, он создает эффект тепловой защиты между телом и любой холодной поверхностью, защищает от сырости. К тому же — благодаря пористому материалу, каремат практически не продавливается. Поэтому тело от холода защищено равномерно. Следовательно, шансов простудиться у бойца будет намного меньше. Еще один плюс — каремат легкий.  Хорошим дополнением к такому подарку будет теплый флисовый плед.

Тактический дождевик

Зима в Украине в последнее время все больше похожа на осень. Вместо снегопадов льют дожди. Поэтому тактические дождевики для военных — вещь незаменимая. Выпускают их нескольких типов: плащ, дождевой костюм, пончо и плащ-палатка. Последняя модель обычно имеет специальные крепления для колышков и ремней, что позволяет использовать его в качестве укрытия.

Изготовлены дождевики из прочных материалов, которые обеспечивают защиту от дождя и ветра, проникновения грязи и пыли. А камуфляжная расцветка хорошо маскирует бойца.

Термобелье

Этот замечательный практичный подарок поможет не замерзнуть в зимние холода.  Комплект может состоять из футболки с длинным рукавом и штанов. Термобелье должно прилегать к телу, быть легким и быстро выводить влагу. К такому новогоднему подарку бойцу можно добавить флиску, перчатки и носки.

Термокружка или термос

К сожалению, возможность дарить дорогие подарки есть не у всех. Но даже небольшие знаки внимания очень важны для наших защитников.

Хорошими подарками могут стать термокружка или термос. Они помогут сохранять горячую пищу, кофе и чай. Выбранный бойцу подарок должен быть из легкого прочного материала и удобным в использовании.

Набор химических грелок

Незаменимая на фронте вещь в борьбе с переохлаждением — химические грелки. Основные требования — компактность, надежность, легкость в использовании. Грелку должно быть удобно крепить к одежде или обуви.

Также положите в поздравительный комплект набор лекарства первой необходимости. Ведь холода несут с собой простуды и вирусы.

Чтобы хватило на всех собратьев

спальники от Одесской жизни

«Одесская жизнь» помогает нашим бойцам не только к праздничным датам. С начала войны редакция пересылала защитникам зимние спальники и спальники для окопов, тактические аптечки, турникеты, бандажи, рации.  Неоднократно размещала ссылки на волонтерские сборы для нужд ВСУ.

подарок от Николая

Решила поздравить «Одесская жизнь» наших защитников и с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается одновременно с одним из самых любимых украинских праздников — Днем святого Николая.

Посылки наполнили чаем, кофе, разнообразными вкусностями, средствами гигиены, грелками и необходимыми медикаментами. Положили всего побольше — чтобы хватило на всех побратимов. И ребята, хоть и говорили, что ни в чем не нуждаются, были очень рады.

подарок ко Дню Украинской армии

Конечно, шоколадными батончиками и копчеными колбасками проблемы фронтовиков не решить. Но, как и раньше, наши бойцы будут открывать сборы на мавики, тактические очки, зимнюю резину… Но, кроме материальной, им очень важна и наша эмоциональная поддержка.

«Тайный Санта» для ВСУ

В предновогодние дни подарки нашим защитникам могут сделать все желающие. Благотворительный фонд «Одесса как она есть» предлагает собрать подарочный комплект — грелки, лекарства, вкусности, носки — и принести в штаб по адресу проспект Гагарина, 8. Каждый будний день там примут ваш подарок и передадут адресно украинским бойцам.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» принимает гостинцы для наших воинов, которые встретят праздники в госпитале. Совсем недалеко от фронта и очень далеко от родных. Чай, кофе, печенье, джемы, шоколадки, сладкие батончики, халву, конфеты, вкусные паштеты и, возможно, веселые рождественские носки «Корпорация монстров» принимает ежедневно с 8:00 до 19:00 по адресу Французский бульвар, 28/3.

Праздник приближается. И в наших силах привнести для наших защитников во фронтовые условия немного домашнего тепла. В праздничные дни они продолжат делать все, чтобы следующий Новый год мы смогли встретить уже в мирной стране.

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