Новости Одессы и Одесской области

Субсидия на летний период: кому надо за ней обратиться?

Субсидия на летний период: кому надо за ней обратиться?

По информации Пенсионного фонда, жилищная субсидия назначается до даты окончания отопительного сезона – 15 апреля. С мая субсидии на неотапливаемый период для большинства получателей будут назначены автоматически.

В то же время есть семьи (домохозяйства), которым надо подать новое заявление. Это необходимо сделать в случае, если:

  • заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе семьи есть внутренне перемещенные лица;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в семье меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство претендует на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Подать заявление надо и тем, кто имеет право на субсидию, но в отопительный период субсидия была назначена в размере 0,00 гривни.

Читайте также: Субсидии в 2024 году: когда можно лишиться выплат.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua