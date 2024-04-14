Субсидия на летний период: кому надо за ней обратиться?

По информации Пенсионного фонда, жилищная субсидия назначается до даты окончания отопительного сезона – 15 апреля. С мая субсидии на неотапливаемый период для большинства получателей будут назначены автоматически.
В то же время есть семьи (домохозяйства), которым надо подать новое заявление. Это необходимо сделать в случае, если:
- заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе семьи есть внутренне перемещенные лица;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в семье меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Подать заявление надо и тем, кто имеет право на субсидию, но в отопительный период субсидия была назначена в размере 0,00 гривни.
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