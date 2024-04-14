Субсидия на летний период: кому надо за ней обратиться?

В то же время есть семьи (домохозяйства), которым надо подать новое заявление. Это необходимо сделать в случае, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе семьи есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в семье меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Подать заявление надо и тем, кто имеет право на субсидию, но в отопительный период субсидия была назначена в размере 0,00 гривни.

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