В Одесі продовжать ремонт школи для дітей із особливими потребами

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Мова йде про коригування проєкту у зв’язку із додатковими роботами на 59 млн грн.

У технічному завданні вказані роботи з відновлення даху, облаштування стін, сходів та внутрішнього оздоблення закладу. Також реконструюватимуться інженерні мережі та системи вентиляції та кондиціювання.

Замовником виступило управління капітального будівництва Одеської міської ради. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 25 жовтня.

Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року.

Зазначимо, що у 2020 році було завершено капітальний ремонт школи №75. За 12 млн. гривень було проведено зміцнення фундаменту будівлі школи та міжповерхових перекриттів, замінено комунікації, виконано оздоблювальні та фасадні роботи, проведено повне оснащення школи необхідним обладнанням.

Тоді ж було анонсовано новий етап ремонтних робіт. За 58 мільйонів гривень там планували знести будівлі у дворі школи та збудувати на їх місці нові майстерні для дітей з особливими потребами.

Раніше “Одеське життя” писало, що в Одесі діти із синдромом Дауна здебільшого навчаються у спеціалізованій школі №75.

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