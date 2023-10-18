Новини Одеси та Одеської області

В Одесі продовжать ремонт школи для дітей із особливими потребами

В Одесі продовжать ремонт школи для дітей із особливими потребами

В Одесі продовжать реконструювати спеціалізовану школу №75 на вул. Садовий, 4. На новий етап робіт із міського бюджету виділено майже 60 мільйонів гривень.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Мова йде про коригування проєкту у зв’язку із додатковими роботами на 59 млн грн.

У технічному завданні вказані роботи з відновлення даху, облаштування стін, сходів та внутрішнього оздоблення закладу. Також реконструюватимуться інженерні мережі та системи вентиляції та кондиціювання.

Замовником виступило управління капітального будівництва Одеської міської ради. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 25 жовтня.

Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року.

Зазначимо, що у 2020 році було завершено капітальний ремонт школи №75. За 12 млн. гривень було проведено зміцнення фундаменту будівлі школи та міжповерхових перекриттів, замінено комунікації, виконано оздоблювальні та фасадні роботи, проведено повне оснащення школи необхідним обладнанням.

Тоді ж було анонсовано новий етап ремонтних робіт. За 58 мільйонів гривень там планували знести будівлі у дворі школи та збудувати на їх місці нові майстерні для дітей з особливими потребами.

Раніше “Одеське життя” писало, що в Одесі діти із синдромом Дауна здебільшого навчаються у спеціалізованій школі №75.

Читайте також: Шкільна реформа: як розділять школи в Одесі та що буде зі старшими класами

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати