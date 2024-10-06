Сьогодні в Україні свято тих, від кого залежить майбутнє нації

За традицією, День вчителя в Україні святкують у першу неділю жовтня. 2024 року це свято припадає на день сьогоднішній – 6 жовтня.

Як з’явився День вчителя

Перші згадки про свято на честь вчителів датуються 1947 роком, коли його розпочали вперше святкувати у бразильському місті Сан-Паулу. Місцева влада розпорядилася, щоб у кожному населеному пункті була школа. Вчителів у Бразилії дуже поважали, тому й виділили на їхню честь особливий день.

Традицію святкування Дня вчителя в Україні було запроваджено у 1965 році, а офіційним святом радянська влада зробила його лише у 1980 році.

У незалежній Україні день працівника освіти, згідно з указом президента, набув офіційного статусу з 1994 року. Датою Дня вчителя в Україні обрали першу неділю жовтня. Але через те, що свято випадає на вихідні, усі вітають своїх викладачів напередодні свята, як правило, у п’ятницю.

Окрім національного Дня вчителя, у нашій країні також відзначають і Міжнародний День вчителя, що проводиться щорічно 5 жовтня. Саме цього дня 1966 року в Парижі відбулася Спеціальна міжурядова конференція, на якій було розглянуто питання статусу вчителів. На конференції було ухвалено важливий документ, до якого увійшов перелік постанов про підвищення статусу педагогів на користь якісної освіти.

Міжнародний День вчителя було засновано ЮНЕСКО у 1994 році, щоб наголосити на глобальній ролі педагогів у суспільстві. І в деяких школах та навчальних закладах України також вітають вчителів цього дня.

Як святкують День вчителя в Україні

Святкування Дня вчителя в Україні супроводжується низкою заходів, спрямованих на вшанування педагогів:

у школах та університетах влаштовують урочисті концерти, де учні виступають із подяками, віршами та піснями для вчителів;

учні дарують своїм вчителям квіти та листівки, а також організовують заходи, на яких символічно беруть на себе обов’язки вчителів, щоб висловити свою повагу до їхньої щоденної праці;

колективи педагогів часто збираються разом на корпоративні заходи, де підбивають підсумки року, обговорюють важливі питання та просто відпочивають у дружній атмосфері.

Але варто зазначити, що війна внесла свої корективи у традиції святкування Дня вчителя в Україні – і тепер багато вчителів закликають учнів не дарувати їм квіти чи подарунки, а віддавати зібрані кошти на ЗСУ.

Роль вчителів у суспільстві неможливо переоцінити. Вони формують майбутнє країни, виховуючи нові покоління громадян, які вміють мислити, творити та працювати для спільного блага. А у складні часи реформи освіти та дистанційного навчання, особливо у дні війни, вчителі показують виняткову відданість своїй справі, продовжуючи навчати та підтримувати дітей навіть у складних умовах.

Тож не забудьте привітати сьогодні своїх вчителів та побажати їм міцного здоров’я, довгих років життя, гідної зарплати та, звичайно ж, нашої швидкої Перемоги та мирного неба в Україні!

Ви також можете дізнатися, які ще події та свята ми відзначаємо сьогодні.