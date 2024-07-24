Старый одесский бульвар: тишина, жара, стройка (фоторепортаж)

Старый одесский бульвар: тишина, жара, стройка (фоторепортаж)

Старый одесский бульвар, который сейчас зовется именем Жванецкого… Да, это самый центр города. Во время войны далеко не все здесь можно фотографировать. В эти жаркие дни бульвар почти пуст. Тишина даже немного поражает. Вот разве что на детской площадке чуть живее…

Для меня бульвар начинается с романтической арки. Даже сейчас, когда она «потеряла» свою романтичность (это произошло еще до войны), все равно, кажется, арка манит своей исторической тайной…

Бульвар Жванецкого: арка
Бульвар Жванецкого: граффити
Бульвар Жванецкого, июль 2024
Бульвар Жванецкого: котики
Бульвар Жванецкого: кормят котиков
Бульвар Жванецкого: лето, стройка
Бульвар Жванецкого: скамейка

А дальше… Еще до полномасштабного вторжения, как мы с вами помним, бульвар обновили. Ремонт производился в несколько очередей… Его окончательно открыли незадолго до страшной даты.

Да нет, «пустым» бульвар все равно не назовешь. Продолжается строительство жилого дома с паркингом, появляются новые чисто одесские штучки в виде арт-объектов.

Ну а тот факт, что скамейки пустые, так разве можно отдохнуть, если нещадно жжет солнце?.. Другое дело, если скамейка в тени. А это – редкость.

Бульвар Жванецкого: стройка
Бульвар Жванецкого: детская площадка
Бульвар Жванецкого: освещение
Бульвар Жванецкого: новогодний забор
Бульвар Жванецкого: деревья
Бульвар Жванецкого: скамейки
Бульвар Жванецкого: арт-объект

Да, да, посреди бульвара все еще красуется забор, где одесситов поздравляют с Новым годом. Здесь планировали создать так называемый сухой фонтан, но во время войны как-то не до новых фонтанов. Поздравление «С Новым годом!», конечно, выглядит странно. Но ведь и оно появилось еще до полномасштабного вторжения.

Кажется, местные давно уже к нему привыкли, как и к забору… А вот другие иногда даже спрашивают, что за забор и к чему здесь Новый год…

Вот кому действительно повезло, так это местным котикам. Каждый день можно наблюдать одну и ту же картину: сюда добрые люди приходят кормить и поить свежей водой хвостатиков. Такая вот добрая милая «картинка»: пушистики сбегаются в одно и то же время, потому что знают: это время обеда…

А люди… Да, действительно, живущие рядом знают каждую скамейку в тени, поэтому и приходят сюда подышать свежим воздухом. Но таких мало.

Бульвар Жванецкого: зелень
Бульвар Жванецкого: цветы
Бульвар Жванецкого: лето 2024
Бульвар Жванецкого: прохожие
Бульвар Жванецкого: на лавочке
Бульвар Жванецкого: прогулка
Бульвар Жванецкого: указатель

Иногда кажется, что люди посреди дня бывают на бульваре, если нужно пройти через него по делам… Вечером людей становится больше. Кто-то поглядывает на дом, который уже почти готов, кто-то ищет, с кем бы поговорить о наболевшем. Ведь наболевшего так много…

Как сегодня, во время жаркого июля, когда уже почти два с половиной года идет полномасштабная война, выглядит старый одесский бульвар – смотрите на наших фото.

Бульвар Жванецкого: аллея
Бульвар Жванецкого: фонарь и дерево
Бульвар Жванецкого: дорожка
Бульвар Жванецкого: усадьба
Бульвар Жванецкого: мишка
Бульвар Жванецкого: ограда и цветы
на одесском бульваре Жванецкого летом

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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