Старый одесский сквер превратился в пустырь (фоторепортаж)

Сквер отремонтировать так и не успели

Он находится напротив школы №122, между улицами Мечникова и Старопортофранковской. Такой был себе небольшой зеленый островок… Состояние его было не ахти, но хотя бы что-то похожее на зону отдыха все же имелось. Скверу не повезло.

Так, еще до полномасштабной войны, было решено его превратить в современную зону отдыха, даже визуализацию будущей красоты представили. Помешал ковид…

Но работы все же начались, о чем сообщала «Одесская жизнь» в октябре 2021 года.

Потом – полномасштабная война… О состоянии сквера (или того, что так только называется) мы рассказывали в октябре прошлого года.

Не до ремонта сквера во время войны, что мы и увидели тогда своими глазами…

Но и это еще не все.

Договор на капитальный ремонт сквера «Регенсбург» расторгнут

Как недавно сообщала «Одесская жизнь», в Одессе при вмешательстве прокуратуры сочли недействительным и расторгли договор на капитальный ремонт сквера «Регенсбург» за бюджетные средства на сумму почти 38 млн гривен, признав его заключенным с нарушением процедуры закупки. По информации прокуратуры, этот документ содержал ряд нарушений…

Прокуроры обратились в суд с иском о признании недействительным решения управления капстроительства Одесского горсовета и результатов закупки, а также договора о закупке подрядных работ за государственные средства. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил этот иск.

Что с «Регенсбургом» сегодня?

Сегодня сквер «Регенсбург» – это практически пустырь со следами начавшегося когда-то ремонта. Конечно, ни одной лавки. Какие-то «сады камней» и стройматериалов. Ободранные деревья и следы костра. Мусор… Ни одной ступеньки… А вообще сегодня такая территория, где если и бывают люди, то только чтобы выгулять собаку.

Как все это выглядит сегодня – смотрите на наших фото:

Кстати, напомним, что в Одессе собираются создать два новых сквера.

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