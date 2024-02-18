Старый одесский сквер превратился в пустырь (фоторепортаж)

Этот маленький сквер называется «Регенсбург» – в честь города-побратима Одессы… Когда-то назывался «Старопортофранковский», потому что проходит вдоль этой улицы. Он должен был стать обновленным красавцем, но не произошло – то ковид, то война, а теперь имеются и другие причины… Сейчас назвать его сквером невозможно: это сегодня пустырь со следами бывшего ремонта.
Сквер отремонтировать так и не успели
Он находится напротив школы №122, между улицами Мечникова и Старопортофранковской. Такой был себе небольшой зеленый островок… Состояние его было не ахти, но хотя бы что-то похожее на зону отдыха все же имелось. Скверу не повезло.
Так, еще до полномасштабной войны, было решено его превратить в современную зону отдыха, даже визуализацию будущей красоты представили. Помешал ковид…
Но работы все же начались, о чем сообщала «Одесская жизнь» в октябре 2021 года.
Потом – полномасштабная война… О состоянии сквера (или того, что так только называется) мы рассказывали в октябре прошлого года.
Не до ремонта сквера во время войны, что мы и увидели тогда своими глазами…
Но и это еще не все.
Договор на капитальный ремонт сквера «Регенсбург» расторгнут
Как недавно сообщала «Одесская жизнь», в Одессе при вмешательстве прокуратуры сочли недействительным и расторгли договор на капитальный ремонт сквера «Регенсбург» за бюджетные средства на сумму почти 38 млн гривен, признав его заключенным с нарушением процедуры закупки. По информации прокуратуры, этот документ содержал ряд нарушений…
Прокуроры обратились в суд с иском о признании недействительным решения управления капстроительства Одесского горсовета и результатов закупки, а также договора о закупке подрядных работ за государственные средства. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил этот иск.
Что с «Регенсбургом» сегодня?
Сегодня сквер «Регенсбург» – это практически пустырь со следами начавшегося когда-то ремонта. Конечно, ни одной лавки. Какие-то «сады камней» и стройматериалов. Ободранные деревья и следы костра. Мусор… Ни одной ступеньки… А вообще сегодня такая территория, где если и бывают люди, то только чтобы выгулять собаку.
Как все это выглядит сегодня – смотрите на наших фото:
Кстати, напомним, что в Одессе собираются создать два новых сквера.
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