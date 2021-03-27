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Еще один одесский сквер ожидают большие перемены (фото)

Еще один одесский сквер ожидают большие перемены (фото)

В Одессе скоро приступят к ремонту и благоустройству сквера «Регенсбург», расположенного между улицами Старопортофранковской, Пишоновской и Мечникова. Это «кусок» бывшего Внешнего бульвара города.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Заказчиком работ выступает управление капитального строительства Одесского горсовета. Цена вопроса – почти 30 миллионов гривен.

Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

Этот старый скверик уже давно собирались приводить в порядок. В ноябре прошлого года власти сообщили, что благоустройству помешала пандемия. И хотя она никуда не делась, а совсем наоборот, сквер все же решили реконструировать. Предложения принимаются до 12 апреля, аукцион по выбору подрядчика назначен на следующий день, 13 апреля.

благоустройство сквера Регенсбург, тендер

В зеленой зоне планируют установить постаменты с символикой Регенсбурга, а на центральной аллее – каскад из сухих (пешеходных) фонтанов. В обновленном сквере хотят организовать и зоны активного отдыха с детскими и спортивными площадками. В сквере собираются отремонтировать и существующие подпорные стены и парапеты, на аллеях – уложить новую тротуарную плитку.

Визуализация того, каким быть скверу в будущем – смотрите в ролике КП «Горзелентрест», опубликованном еще в 2019 году.

В общем, нас ожидает настоящая красота в обновленном сквере, который сегодня немного ужасает своим запущенным состоянием.

сквер Регенсбург

сквер Регенсбург, скамейка

сквер Регенсбург, люк

Как мы рассказывали в ноябре прошлого года, дорожки в скверике разбиты, качели – без качелей, спортивные «сооружения» – это вообще нечто. Со стороны Мечникова в сквер можно попасть по разбитой страшноватой лестнице, ну а ограда со стороны улицы Старопортофранковской словно сама просится сдаться на металлолом.

сквер Регенсбург, лестница

сквер Регенсбург, турник

Напомним, ранее в Одессе реконструировали Алексеевский сквер на Молдаванке.

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Фото и скриншот автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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