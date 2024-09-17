Одеса відсвяткує Всесвітній день людей поважного віку фестивалем «Планета довгожителів»

– Фестиваль «Планета довгожителів» присвячений бабусям та дідусям, які сьогодні разом з нами проживають війну, волонтерять, вірять в нашу спільну Перемогу. Цьогоріч три важливі теми проходять наскрізною ниткою крізь наші заходи. Перша тема – «Від війни до війни»: ми продовжуємо підтримувати покоління людей, життя яких починалося з Другої світової війни. Друга тема – місток поколінь У наших заходах завжди бере участь чимало дітей і молоді, людей середнього покоління. Ще одна важлива тема – спільна дія через спільну творчість.

Сьогодні, коли йде страшна війна, наша мета – зберегти всередині мир, навчитись долати конфлікти і об’єднуватись, – розповідає голова ГО «Всеукраїнська спілка активного довголіття «ІТ-бабусі» Ольга Філіппова.

Програма фестивалю

25 вересня, середа, 12:00

Соціальна акція «Чужих стариків не буває». Відвідання відділень, де живуть люди похилого віку. Концерт у відділенні. Можна принести: солодощі м’які, постіль, взуття, одяг, ліки, підгузки.

Одеський обласний центр психічного здоров’я, вул. Воробйова, 9. Трамвай 15, маршрутки 203, 198, 197, 214.

26 вересня, четвер, 12:00

Кінопоказ фільму «Яремчук. Незрівнянний світ краси»

Одеський центр «Дія. Бізнес», вул. Грецька,1

Вхід вільний, по запису +380635921867 (Олена).

27 вересня, п’ятниця, 13:00

Презентація нових українських книг у бібліотеці Франка. Творча майстерня. Бібліотека імені Івана Франка, Книжковий пров., 1.

28 вересня, субота

13:00 Плейбек-перформанс на тему людських історій.

15:00 Кінопоказ та обговорення вистав сучасного танцю від «Платформа сучасного танцю».

Бібліотека Грушевського, вул.Троїцька, 49/51.

29 вересня, неділя, 12:00

До Всесвітнього дня людей поважного віку «Від патефона до смартфона»

Виступ військового оркестру. Флешмоб, руханка. Майстер-клас по вальсу. Вихід на подіум моделей старшого віку. Виступ богатиря Миколи Пасічника. Богатирська каша. Музичні номери. Танцюємо зумбу! Вільний мікрофон. Соціальна акція «Бабусі для ЗСУ».

Майданчик, сцена «Мушля», Парк ім. Т.Г.Шевченка.

У програмі можливі зміни, інформація по тел. +380635921867 Олена).

Фото афіші – Ольга Філіппова