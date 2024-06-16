Війна, день 844: найгарячіший напрямок фронту і до чого закликають учасники саміту світу

Про ситуацію на фронті: де найгарячіше

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав територією України двох ракетних і 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБ, задіяв 423 дрони-камікадзе. Крім того, ворог здійснив понад 3000 обстрілів за позиціями наших військ та населеним пунктам з використанням різних типів озброєння.

Найспекотніша ситуація, як і напередодні залишається на Покровському напрямі фронту. З початку доби кількість бойових зіткнень тут збільшилася до 33. Найактивніший ворог у районі Очеретиного. Силами оборони вже відбито 25 атак агресора, вісім боїв ще тривають.

Попередньо, за поточну добу втрати окупантів на вказаному напрямку становлять 232 особи. Знищено одну бойову броньовану машину, два міномети на п’ять автомобілів. Пошкоджено три гармати, міномет та автомобіль.

На Харківському напрямі протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище у районах Волчанська та Тихого.

А як свідчать дані паблика Deep State, росіяни просунулися під Очеретиним – у районі Новоолександрівки та Сокола. До важливої ​​логістичної траси Покровськ – Костянтинівка ворогові лишається близько 7 кілометрів.

Втрати ворога на ранок 16 червня 2024 року

За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони ліквідували 1160 окупантів, а втрати техніки ворога наступні:

6 бронемашин;

58 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

11 БПЛА;

3 крилаті ракети;

56 транспортних засобів;

3 одиниці спецтехніки.

Саміт світу: з’явився проект комюніке

З’явився проект спільного комюніке мирного саміту щодо України у Швейцарії.

Зокрема, як повідомляє інформагентство Reuters, зміст комюніке матиме такі пункти:

вираз прихильності до суверенітету та територіальної цілісності всіх держав у міжнародно визнаних межах;

заява про необхідність роботи ЗАЕС під контролем України;

заява про неприпустимість нападу на торгові судна в Чорному та Азовському морях, цивільні порти та портову інфраструктуру;

заклик до повернення всіх українських дітей із РФ в Україну, обміну полонених за принципом «усіх на всіх».

Також у проекті йдеться про неприпустимість загроз застосування ядерної зброї.

Країни-учасниці саміту також закликають «утримуватись від загрози силою чи застосування сили проти територіальної цілісності чи незалежності будь-якої держави, включаючи Україну».