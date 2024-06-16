День батька: які ще свята відзначають 16 червня в Україні та світі

Міжнародний день батька та День батька в Україні

Міжнародний день батька, проголошений Організацією Об’єднаних Націй, присвячений вшануванню всіх батьків у світі за їхню самовіддану любов і турботу. В Україні День батька також відзначається щороку в третю неділю червня.

Міжнародний день водоспадів

16 червня святкують Міжнародний день водоспадів. Це свято присвячене красі і величі водоспадів, які є одними з найвражаючих природних явищ на нашій планеті. Водоспади можуть мати різні форми та розміри, від ніжних каскадів до могутніх потоків води.

Міжнародний день домашніх працівників

Цей день визнає важливу роль домашніх працівників, які надають основні послуги, такі як прибирання, приготування їжі та догляд за домогосподарствами. Ці працівники часто залишаються непоміченими, хоча їхня праця має велике значення для підтримки сімей і громад. У цей день ми дякуємо їм за їхню важку працю і виступаємо за поліпшення умов праці та захист їхніх прав.

Всесвітній день морських черепах

16 червня відзначається Всесвітній день морських черепах. Цей день присвячений усвідомленню важливості морських черепах, більшість з яких перебуває під загрозою зникнення. На суші ці тварини здаються повільними та незграбними, але у воді вони демонструють елегантність та швидкість.

Міжнародний день сімейних грошових переказів

Свято було створене у 2015 році на політичному форумі в Мілані і пізніше, у 2018 році, офіційно визнане Організацією Об’єднаних Націй. Воно підкреслює важливу роль сімейних грошових переказів у житті багатьох людей, особливо у підтримці їхніх сімей у різних країнах.

Міжнародний день африканської дитини

Цей день був започаткований Організацією африканської єдності у 1991 році. Він спрямований на підвищення обізнаності про потреби африканських дітей, які часто живуть в умовах бідності, конфліктів та інших важких обставин.

Історичні події, які стались 16 червня

16 червня сталися такі події в історії людства:

1578 — У Львові стратили козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.

1633 — суд інквізиції ухвалив рішення покарати Галілео Галілея за єресь.

1903 — у США 20 бізнесменів включно з Генрі Фордом заснували компанію Ford Motor.

1903 — у США зареєстровано торгову марку Pepsi Cola.

1925 — в Криму відкрили дитячий табір «Артек».

1934 — створено Спілку письменників України.

1960 — у США вперше показали фільм Альфреда Хічкока «Психо», який нині є класикою світового кінематографа.

1963 — у космос відправилась перша жінка-космонавт — 26-літня Валентина Терешкова.

1977 — Леоніда Брежнєва обрали головою президії Верховної ради СРСР.

2010 — Бутан став першою країною, що повністю заборонила тютюн.

2016 — відкрито «Діснейленд» у Шанхаї.

Відомі люди, які народився 16 червня

Відомо, що цього числа народилися: