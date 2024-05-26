Сегодня День Киева: сколько лет исполнилось столице Украины (видео)

День Киева: коротко об истории праздника

Киев был основан в 482 году. Таким образом, столице Украины уже без малого 1542 года.

Но до 1980-х годов День города не отмечался. Впервые День Киева отпраздновали в мае 1982 года, посвятив торжества празднованию 1500-летия со дня основания города. Тогда они длились несколько дней и имели идеологический подтекст, продиктованный советской властью.

Последующие несколько лет праздник еще не был официальным, но постепенно начал обретать другой характер – такой, каким киевляне знают его сейчас. И только с 1987 года образовалась традиция отмечать День Киева каждый год.

Интересные факты о Киеве По легенде, Киев основали братья Кий, Щек и Хорив и их сестра Лыбидь. В честь старшего брата город получил свое название, именами других назвали улицы, горы и кварталы города. В честь сестры Лыбидь назвали реку.

В столице Украины есть улица, которой уже более 1000 лет – Владимирская.

Крещатик считается самой короткой столичной центральной улицей в Европе, его длина составляет всего 1,3 километра. Но Крещатик – это самая широкая из главных улиц городов Европы. Его ширина – 75 метров.

Крещатик считается самой короткой столичной центральной улицей в Европе, его длина составляет всего 1,3 километра. Но Крещатик – это самая широкая из главных улиц городов Европы. Его ширина – 75 метров. Также в Киеве есть самая глубокая станция метрополитена в мире – метро «Арсенальная». Ее глубина достигает 105 метров.

На улице Прорезной находится единственный в мире музей проездных билетов.

Известный памятник «Родина-Мать» входит в пятерку самых высоких в мире. Его высота составляет 102 метра. В прошлом году с памятника демонтировали советский герб.

Российские оккупанты пытались захватить Киев в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Они обстреливали столицу и оккупировали города и села Киевской области. После деоккупации Ирпеня, Гостомеля и Бучи миру открылись зверства и пытки, которые совершали захватчики.

Как отмечают День Киева

На самом деле празднование дня Киева проходит несколько дней, обычно 3-4 дня, предшествующие воскресенью, самому Дню Киева.

С 1984 года и по сей день проходят вернисажи на Андреевском спуске. Пожалуй, каждый киевлянин (да и тот, кто хоть раз посетил этот город) имеет хоть какую-то памятную мелочь, приобретенную именно здесь.

Каждый год праздничные мероприятия все более расширялись и привлекали все больше людей и организаций. Традиционной стала выставка цветов на Певческом поле. Присоединились к празднику и велосоревнования, фестиваль воздушных змеев, открытая регата, соревнования по пляжному футболу и т.д.

По всему городу проходят концерты детских художественных школ и кружков. К празднику привлекаются многие дети и молодежь. А на центральной площади города проходили концерты эстрадных артистов Украины.

В столице проводят символические спортивные состязания, выставки и ярмарки. Наиболее известным мероприятием является благотворительная акция «Пробег под каштанами».

И еще в честь Дня Киева в столице всегда запускался праздничный салют.

Но, само собой, все эти мероприятия проходили в довоенное время, а начавшаяся в феврале 2022 года полномасштабная война, которая продолжается уже третий год, внесла свои коррективы во многие праздничные обычаи украинцев, в том числе и в празднование Дня Киева.

И в этом году праздник пройдет отнюдь не с прежним размахом, ведь в условиях военного положения и соображений безопасности больших скоплений людей желательно избегать.

Программа празднования Дня Киева в 2024 году имеет ограничения, но при желании все же можно выбрать подходящий для себя вариант: посетить музей, театр, экскурсию, мастер-класс, выставку, прогуляться по городу. Главное – придерживаться правил безопасности и во время воздушной тревоги находиться в убежище.

Но как бы то ни было, «Одесская жизнь» от лица одесситов (любящих и этот город) от всей души поздравляет киевлян с их днем. И мы искренне надеемся, что после нашей Победы, (которая – а мы в это верим – все же настанет) Киев еще не раз отпразднует свой и 1545-й, и 2000-й и так далее день рождения.

«Як тебе не любити, Києве мій»? С Днем рождения, столица!