Що святкують 26 травня: від Дня Києва до Дня Дракули

Що святкують 26 травня в Україні та світі: День Києва

26 травня в Україні святкують День міста Київ. Це свято, присвячене столиці України, припадає щороку на останню неділю травня. Воно було засновано у 1982 році і спочатку збіглося зі святкуванням 1500-річчя Києва. З того часу воно стало щорічною традицією. Цей день є важливим не тільки як відзначення історії та культури міста, але й як можливість для мешканців та гостей Києва зібратися разом та відсвяткувати унікальний дух столиці.

Річниця битви під Корсунем

Також 26 травня відзначають річницю битви під Корсунем. Ця битва, яка відбулася у 1648 році під час національно-визвольної війни, є однією з найяскравіших перемог козацько-татарського війська. Під командуванням гетьмана Богдана Хмельницького, близько 15,000 українських козаків та селян разом із 3,000 кримськотатарської кінноти розгромили польську армію під містом Корсунем, яке на той час було частиною Київського воєводства Речі Посполитої.

Всесвітній день лінді-хопу

Крім того, 26 травня святкують Всесвітній день лінді-хопу. Це свято присвячене яскравому танцювальному стилю, відомому як лінді-хоп, який виник у афроамериканських громадах Гарлему, Нью-Йорк, у 1920-1930-х роках. Лінді-хоп розвинувся зі злиття різних танцювальних стилів, таких як джаз, степ, чарльстон і брейквей, і став символом радості, свободи та культурного самовираження.

Всесвітній день рудих

Цього ж дня відзначають Всесвітній день рудих. Це свято є виявом підтримки та визнання унікальності рудоволосих людей, які становлять лише 2-3% населення планети. Ідея створення цього дня виникла завдяки нідерландському художнику Барту Ровенхорсту, який організував виставку рудоволосих жінок, натхненний портретами Густава Клімта та Габріеля Росетті.

Всесвітній день рудих

26 травня також відзначають День хіміка в Україні. Це свято є визнанням важливості хімічної та нафтохімічної промисловостей, які є одними з найсучасніших та економічно значущих галузей економіки. Щороку воно припадає на останню неділю травня.

Всесвітній день Дракули

На додаток, 26 травня святкують Всесвітній день Дракули. Ця дата була обрана на честь виходу першого роману Брема Стокера під назвою “Дракула”, який був опублікований саме цього дня у 1897 році. Головний персонаж цього готичного роману, граф Дракула, є одним із найбільш впізнаваних і культових монстрів у світі літератури та кіно.

Які історичні події стались 26 травня

1648 — армія Богдана Хмельницького розгромила польську армію Миколая Потоцького під Корсунем.

1865 — капітуляція залишків армії Півдня і закінчення Громадянської війни в США.

1868 — остання публічна страта в Англії.

1905 — у Каннах наклав на себе руки один з найбагатших людей Росії, меценат Сава Морозов.

1923 — у Франції відбулись перші автоперегони «24 години Ле Мана».

1928 — ФІФА ухвалила рішення проводити чемпіонати світу з футболу раз на чотири роки.

1948 — у ПАР оголошено початок політики апартеїду.

1966 — Гаяна отримала незалежність від Великої Британії.

1999 — армія Індії розпочала операцію «Віджай» у штаті Джамму та Кашмір. Початок Каргільської війни.

2006 — землетрус в Індонезії — понад 5 тис. загиблих.

2020 — початок масових антирасистських протестів у США після вбивства поліцейськими Джорджа Флойда.

Хто народився 26 травня