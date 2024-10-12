День музики, астрономії та мігруючих птахів: що ще святкують 12 жовтня

Всесвітній день музики

Присвячений поширенню культурної цінності музики та її здатності об’єднувати людей незалежно від походження, віку чи мови. У цей день звертають увагу на значення музики в повсякденному житті та її вплив на емоційний і духовний стан людини. Він також служить натхненням для музикантів і композиторів продовжувати розвивати свої таланти і ділитися ними зі світом.

Міжнародний день астрономії

Підвищує інтерес до астрономії та космосу серед людей різного віку. У цей день наукові установи, планетарії та аматори астрономії проводять різноманітні заходи, щоб поділитися своїми знаннями про Всесвіт. Це також можливість нагадати про важливість космічних досліджень та їхній вплив на розвиток технологій і науки.

Всесвітній день мігруючих птахів

Спрямований на підвищення обізнаності про міграцію птахів та виклики, з якими вони стикаються під час своїх подорожей. Цей день акцентує увагу на важливості збереження місць їхнього проживання, адже птахи грають важливу роль у підтримці екосистеми. Це також заклик до міжнародної співпраці в збереженні мігруючих видів.

Всесвітній день економіста та День економіста в Україні

Звертає увагу на важливість економічної науки в сучасному світі та роль економістів у розвитку суспільства. Він нагадує про вплив економічних досліджень на державну політику та бізнес-процеси. У цей день вшановують фахівців, які працюють над вирішенням економічних проблем і допомагають зміцнювати економічну стабільність.

День вільнодумства

Цей день нагадує про важливість свободи мислення та права кожної людини на власні переконання і світогляд. Він закликає до відкритого обміну ідеями та сприяння розвитку критичного мислення. День також служить нагадуванням про необхідність боротьби з нетерпимістю та обмеженням особистої свободи думки.

Міжнародний день крику в момент розчарування

Закликає до емоційного розрядження і визнає, що іноді викид емоцій, таких як крик, може допомогти людям впоратися з розчаруванням. Це своєрідний спосіб привернути увагу до важливості ментального здоров’я і пошуку здорових методів подолання стресу. День нагадує, що емоції потребують вираження, а не придушення.

Міжнародний день африканських пінгвінів

Присвячений приверненню уваги до збереження африканських пінгвінів, які перебувають під загрозою зникнення. Цей день нагадує про важливість збереження середовища існування цих унікальних птахів та міжнародної співпраці у збереженні біорізноманіття. Він також дає можливість дізнатися більше про життя пінгвінів та їхні особливості.

Міжнародний день Пінотажу

Присвячений сорту винограду Пінотаж і виноробству, популярному в Південній Африці. Це нагода підвищити обізнаність про цей вид вина, його унікальні смакові якості та культуру його споживання. Також він дає можливість дегустацій та заходів, які сприяють поширенню культури виноробства.

Всесвітній день боротьби з артритом

Привертає увагу до проблем людей, які страждають на артрит, і поширює інформацію про способи лікування та профілактики цього захворювання. Він також сприяє підвищенню обізнаності про необхідність ранньої діагностики і допомоги тим, хто стикається з болем і обмеженнями рухливості через артрит.

Європейський день донорства та трансплантації органів

Наголошує на важливості донорства органів і трансплантації як способу збереження життя. Він закликає до підвищення обізнаності суспільства про необхідність стати донорами та підтримувати тих, хто чекає на операцію. Також це можливість віддати шану тим, хто вже зробив важливий крок і подарував життя іншим.

Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги

Підкреслює важливість хоспісної та паліативної допомоги для пацієнтів з невиліковними хворобами. У цей день організовуються акції підтримки пацієнтів і їхніх родин, а також заходи для привернення уваги до поліпшення якості життя людей на останньому етапі їхнього шляху.

Іменини 12 жовтня

Які сьогодні іменини: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Остап, Тарас.

Хто з відомих людей народився 12 жовтня

1881 рік — український художник, представник символізму й модерну, творець поштових марок Іван М’ясоєдов;

1937 рік — український політик, правозахисник Степан Хмара;

1977 рік — український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Береш.

Пам’ятні дати 12 жовтня

1428 рік — під час Столітньої війни англійці починають облогу Орлеана;

1492 рік — Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягає сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії;

1618 рік — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами намагається захопити Москву;

1727 рік — на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обирають гетьманом Лівобережної України (за новим стилем);

1860 рік — Ґарібальді Дзузеппе проголошує Віктора Емануїла королем об’єднаного Королівства Італія;

1863 рік — в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1871 рік — президент США Улісс Грант забороняє Ку-клукс-клан і наказує заарештувати лідерів цієї організації;

1863 рік — у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1905 рік — Норвегія розриває унію зі Швецією і стає незалежним королівством;

1917 рік — екіпаж міноносця “Завидный” піднімає Український прапор і відмовляється його спускати;

1939 рік — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалюють декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР;

1947 рік — у західних областях Української РСР розпочинається наймасовіша за повоєнний період депортація українців;

1956 рік — створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1965 рік — на урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стають кавалерами Ордену Британської імперії;

1994 рік — у місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписують повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією;

2010 рік — унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі гине 45 осіб.

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