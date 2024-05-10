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Соціальна несправедливість: як 84-літня пенсіонерка забезпечує сина з інвалідністю

Соціальна несправедливість: як 84-літня пенсіонерка забезпечує сина з інвалідністю

Марія Котенко з села Майори Біляївської громади все життя пропрацювала кочегаром у різних установах Одеси. На старість перебралась жити у село. Надбала невелику (як на нинішні мірки та ціни) пенсію — 4,5 тисячі гривень. Її син працював на будівництві, але втратив працездатність внаслідок загального захворювання. Отримує пенсію. Пані Марія, постійна підписниця «Одеського життя», прочитавши на сторінках газети про життя-буття людей з інвалідністю, звернулась до редакції по допомогу.

Лист від Марії Котенко

«Вісім років тому я втратила чоловіка Валентина. Зі мною вже два роки мешкає син Сергій, який має інвалідність 3-ї групи, яку отримав 2019 року. Я доглядаю за ним, а він – за мною.

У липні мені виповниться 85 років, сину – 60. Звертаюсь до вас з проханням роз’яснити ситуацію, а саме – чи правильно нараховують таку низьку виплату по інвалідності моєму сину, що становить смішну суму – 1712 гривень. При цьому лише наші комунальні витрати становлять понад три тисячі щомісяця. Чи дійсно такі суми виплат з інвалідності передбачені сьогодні?»

З повагою – Котенко Марія Іванівна, с. Майори, Одеська обл.

Роз’яснення експерта

За роз’ясненням ми звернулися до незалежного експерта Сергія Коробкіна, який надав наступні рекомендації:

  • Мінімальна пенсійна виплата за будь-яких обставин не може становити менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 2361 гривня – принаймні для пенсій за віком та по інвалідності.
  • Ви маєте повне право вимагати від органу, що призначає пенсійну виплату, пояснень щодо її розрахунку, зокрема у письмовому вигляді. Це передбачено, зокрема, Законом «Про звернення громадян».
  • Можливо, між іншим, Вам також варто звернутися до Пенсійного фонду за консультацією щодо права на оформлення субсидії на комунальні послуги.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
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