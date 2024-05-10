Социальная несправедливость: как 84-летняя пенсионерка обеспечивает сына с инвалидностью

Письмо от Марии Котенко

«Восемь лет назад я потеряла мужа Валентина. Со мной уже два года живет сын Сергей, который имеет инвалидность 3-й группы, которую получил в 2019 году. Я ухаживаю за ним, а он — за мной.

В июле мне исполнится 85 лет, сыну — 60. Обращаюсь к вам с просьбой разъяснить ситуацию, а именно — правильно ли начисляют такую низкую выплату по инвалидности моему сыну, которая составляет смешную сумму — 1712 гривен. При этом только наши коммунальные расходы составляют более трех тысяч ежемесячно. Действительно ли такие суммы выплат по инвалидности предусмотрены сегодня?»

С уважением — Котенко Мария Ивановна, с. Майоры, Одесская обл.

Разъяснение эксперта

За разъяснением мы обратились к независимому эксперту Сергею Коробкину, который предоставил следующие рекомендации:

Минимальная пенсионная выплата при любых обстоятельствах не может составлять меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. На сегодня это 2361 гривна — по крайней мере для пенсий по возрасту и по инвалидности.

Вы имеете полное право требовать от органа, назначающего пенсионную выплату, объяснений по ее расчету, в частности в письменном виде. Это предусмотрено, в частности, Законом «Об обращениях граждан».

Возможно, между прочим, Вам также стоит обратиться в Пенсионный фонд за консультацией относительно права на оформление субсидии на коммунальные услуги.

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