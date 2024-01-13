Третя платіжка за газ: за що і кому будемо платити

Хто відповідає за газові мережі?

Донедавна ми оплачували послуги, пов’язані зі споживанням газу, одним платежем. У рахунку містилися вартість блакитного палива, плата за його доставку та технічне обслуговування. З 2015 року, за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем перестали закладати в тариф розподілу газу. А з 2020 року споживачам почали надсилати два рахунки: за газ і за його транспортування.

Сьогодні, згідно із законодавством, внутрішньобудинкова система газопостачання багатоквартирного будинку перебуває у власності співвласників. Отже, відповідальність за експлуатацію внутрішньобудинкових газових мереж несуть ОСББ, балансоутримувач або керуюча компанія. А обов’язки «Одесагазу» щодо їхнього належного утримання та технічного обслуговування закінчуються на вимикальному пристрої, встановленому біля входу в будинок.

Що в новому договорі на газ

Оскільки індивідуальний споживач не може нести відповідальність за комунікації, що перебувають у спільній власності, договір на техобслуговування газових мереж у багатоквартирному будинку укладається між «Одесагазом» і власником, балансоутримувачем або управителем.

Форму типового договору НКРЕКП уже затвердила. Ознайомитися з ним можна на сайті «Одесагазу».

Згідно з документом, тариф визначатиметься відповідно до переліку робіт з технічного обслуговування будинку. Там же значиться, що «вартість поточного/капітального ремонту об’єкта оплачується замовником (ОСББ або балансоутримувачем) додатково за окремими рахунками. Причому про спосіб проведення ремонту замовник повинен повідомити виконавця протягом десяти робочих днів від дати отримання повідомлення про необхідність таких робіт. Тобто відповідальність у цьому питанні відтепер покладено на споживача.

З чого складається послуга доставки газу

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж включає:

перевірку щільності газопроводів, газових приладів і апаратів;

ліквідацію виявлених витоків газу;

перевірку відповідності установки газових приладів, прокладання газопроводів і побудови приміщень вимогам проекту та чинним нормативним актам;

перевірку наявності вільного доступу до газопроводів і газових приладів;

перевірку димових і вентиляційних каналів на наявність тяги;

розбирання, очищення від залишків корозії і мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв на газопроводах і газових приладах;

інструктаж абонентів.

Куди звернутися із запитаннями?

В абонентські відділи «Одесагазу». В Одесі вони розташовані за адресами:

вулиця Генерала Бочарова, 1, телефон: (048) 705-39-04;

вулиця Святослава Ріхтера, 125/2, телефон: (048) 705-39-15;

вулиця Успенська, 48, телефон: (048) 705-39-13;

вулиця М’ясоїдівська, 24/26, телефон: (048) 705-39-10;

Люстдорфська дорога, 58-а, телефон: (048) 705-39-28.

Графік роботи: понеділок — п’ятниця, з 8.30 до 15.00. Обідня перерва: з 13.00 до 13.30.

До начальника абонентської служби — Наталії Костенко:

понеділок, четвер — з 14.00 до 16.00.

вулиця Одарія, 1, перший поверх.

телефон: (048) 705-36-46.