Скільки цього року коштує «Олів’є»?

Салат подорожчав, але не сильно

Цього року 3 кг салату «Олів’є», приготовленого за традиційним рецептом, коштуватимуть українцям приблизно 350 грн, що на 15% дорожче, ніж у грудні 2022 року (304 гривні). Хороша ж новина полягає в тому, що зростання цін на основні українські продукти знизилося: у перший рік війни «індекс «Олів’є» зріс одразу на 45%.

Овочі дешевші чи дорожчі?

Сьогодні цибуля та морква коштують у два рази дешевше, ніж у грудні 2022 року. Середня ціна цибулі – близько 15 грн/кг, а моркви – 12 грн/кг, тоді як першого року війни цибулю продавали по 30 грн/кг, а моркву – по 22 грн/кг.

Тим часом картопля, навпаки, подорожчала вдвічі. Якщо 2022 року її можна було купити по 8,5 грн/кг, то зараз доведеться викласти вже 16 грн/кг.

«Минулого року ціни на цибулю підскочили через дефіцит продукції, оскільки її вирощували переважно в Херсонській та Миколаївській областях, де почалися активні бойові дії. Заробивши на «золотій» цибулі минулого року, аграрії більше грошей вклали у новий урожай. Сьогодні дефіциту в цибулі немає, і вона дешевша. Те саме з морквою», – каже економіст Едуард Каражия.

Яйця більше не «золоті»?

Ціна на десяток яєць цього року впала, але не значно – приблизно на 5,5% і зараз становить близько 60 грн. Минулого року ціна на яйця в один момент «стрибнула» на 90%. Сьогодні на полицях магазинів можна знайти яйця від 58 до 85 грн/десяток.

«На початку війни було знищено кілька птахофабрик. Наприклад, у Херсонській області було зруйновано найбільшу птахофабрику в Європі. Якийсь час в Україні був дефіцит продукції, ціни підскочили. Але 40 днів достатньо, щоб відновити поголів’я курей. Зараз ціни на яйця трохи вищі, ніж улітку, але це сезонний фактор, тому що на зиму птахи менше несуться», – пояснює Едуард Каражия.

Консервація зросла в ціні

Найбільше цього року подорожчала консервація. Середня ціна на солоні огірки та зелений горошок цього року зросла приблизно на 60-65%. За банку огірків сьогодні доведеться віддати не менше ніж 66 грн, а за банку горошку – не менше ніж 37 грн.

«Овочеві консерви значно подорожчали, бо їх зробили з урожаю минулого року, коли ціни на овочі були вищими, ніж зараз», – каже економіст.

Майонез також виріс у ціні, приблизно на 16%. Сьогодні за 300 г заправки для салату «Олів’є» доведеться віддати від 28 до 50 грн.

Скільки коштує найдорожчий інгредієнт?

Найдорожчим інгредієнтом в «Олів’є» традиційно вважається варена ковбаса. Її середня вартість збільшилася приблизно на 20% – до 300 грн/кг, хоча, залежно від якості продукції, на прилавках можна знайти ковбасу й дешевше. Ціни на цей продукт коливаються від 120 до 400 грн/кг.