Почём в этом году «Оливье»?

Салат подорожал, но не сильно

В этом году 3 кг салата «Оливье», приготовленного по традиционному рецепту, обойдутся украинцам примерно в 350 грн, что на 15% дороже, чем в декабре 2022 года (304 гривны).

Хорошая же новость заключается в том, что рост цен на основные украинские продукты снизился: в первый год войны «индекс «Оливье» вырос сразу на 45%.

Овощи дешевле или дороже?

Сегодня лук и морковь стоят в два раза дешевле, чем в декабре 2022 года. Средняя цена лука – около 15 грн/кг, а моркови – 12 грн/кг, в то время как в первый год войны лук продавали по 30 грн/кг, а морковь – по 22 грн/кг.

Между тем картофель, наоборот, подорожал в 2 раза. Если в 2022 году его можно было купить по 8,5 грн/кг, то сейчас придётся выложить уже 16 грн/кг.

«В прошлом году цены на лук подскочили из-за дефицита продукции, так как его выращивали в основном в Херсонской и Николаевской областях, где начались активные боевые действия. Заработав на «золотом» луке в прошлом году, аграрии больше денег вложили в новый урожай. Сегодня дефицита в луке нет, и он дешевле. То же самое с морковью», – говорит экономист Эдуард Каражия.

Яйца больше не «золотые»?

Цена на десяток яиц в этом году упала, но незначительно – примерно на 5,5% и сейчас составляет около 60 грн. В прошлом же году цена на яйца в один момент «скакнула» на 90%. Сегодня на полках магазинов можно найти яйца от 58 до 85 грн/десяток.

«В начале войны было уничтожено несколько птицефабрик. Например, в Херсонской области была разрушена самая крупная птицефабрика в Европе. Какое-то время в Украине был дефицит продукции, цены подскочили. Но 40 дней достаточно, чтобы восстановить поголовье кур. Сейчас цены на яйца чуть выше, чем летом, но это сезонный фактор, потому что на зиму птицы меньше несутся», – объясняет Эдуард Каражия.

Консервация выросла в цене

Больше всего в этом году подорожала консервация. Средняя цена на солёные огурцы и зелёный горошек в этом году выросла примерно на 60-65%. За банку огурцов сегодня придётся отдать не меньше 66 грн, а за банку горошка – не меньше 37 грн.

«Овощные консервы значительно подорожали, потому что их сделали из урожая прошлого года, когда цены на овощи были выше, чем сейчас», – говорит экономист.

Майонез также вырос в цене, примерно на 16%. Сегодня за 300 г заправки для салата «Оливье» придётся отдать от 28 до 50 грн.

Сколько стоит самый дорогой ингредиент?

Самым дорогим ингредиентом в «Оливье» традиционно считается варёная колбаса. Её средняя стоимость увеличилась примерно на 20% – до 300 грн/кг, хотя, в зависимости от качества продукции, на прилавках можно найти колбасу и дешевле. Цены на этот продукт колеблются от 120 до 400 грн/кг.