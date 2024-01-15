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Січень по-одеськи: добігла зима екватора (фоторепортаж)

Січень по-одеськи: добігла зима екватора (фоторепортаж)

Добігла зима екватора, а ми, здається, й не помітили, як швидко це сталось. На вулицях міста — «погодний аншлаг»: десь сніг білий-білий, десь — брудний, а десь вже потанув, наче його й не було. Десь — відлига, десь — зовсім сухо.

Здається, ніхто не поспішає прощатися зі святково-зимовим вбранням. От і головна ялинка міста все ще красується на Дерибасівській, а вхід до Літнього театру Міського саду взагалі тільки нещодавно перетворився на казку.

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

А от комунальникам клопіт з цією погодою. Люди з лопатами та мітлами — звичайна картинка на одеських вулицях.

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Тут не пройти: слизько, тут — велика калюжа. А десь — наче весна у повну силу: немов нагадує: скільки тої зими!..

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

А скільки усього «не зимового» на вулицях! Он деякі дерева так і не скинули з себе осіннє листя, а там сонце таке, що (як влітку) очі сліпить!

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Дива і краса по-одеськи: танцівниця у синьому (влітку була у червоному) легкому вбранні на вулиці Гоголя «контрастує» з ялинкою у зимовому вбранні, а поруч на зелених кущах ще тримається лід…

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Вдень — відлига, вночі — мороз, а десь щось вічнозелене притягує погляд.

Январь после снега. Котова

Старі будинки у центрі міста теж здаються наче казковими декораціями: подивишся вгору — наче ніякої зими, а з даху — краплі за краплями.

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

І так увесь світловий день, поки зима з настанням сутінків не почне «прокидатися» та й заправляти балом, понижуючи температуру.

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Господиня зима немов нагадує: так, добігла я до середини, але ж не треба поспішати. Я, може, і снігу вам ще додам, і морозу, і ожеледі. Бо ж я зараз паную-хазяйную у природі…

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Фото: Марія Котова

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