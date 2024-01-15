Январь по-одесски: добежала зима до экватора (фоторепортаж)

Кажется, никто не торопится прощаться с празднично-зимним декором. Вот и главная елка города все еще красуется на Дерибасовской, а Летний театр Городского сада вообще только недавно превратился в новогоднюю сказку.

А вот коммунальщикам достались большие хлопоты с этой погодой. Люди с лопатами и метлами — обычная картинка на одесских улицах.

Здесь — не пройти: скользко, здесь — большая лужа. А где-то — как весна в полную силу, словно напоминает: сколько той зимы!

А сколько всего «не зимнего» на улицах! Вот некоторые деревья так и не сбросили с себя осенние листья, а там солнце такое, что (как летом) глаза слепит!

Чудеса и красота по-одесски: танцовщица в синем (летом была в красном) легком платье на улице Гоголя «контрастирует» с елкой в зимнем наряде, а рядом на зеленых кустах еще держится лед…

Днем — оттепель, ночью — мороз, а где-то вечнозеленый городской наряд притягивает взгляд.

Старые дома в центре города тоже кажутся сказочными декорациями: посмотришь вверх — как будто и нет никакой зимы, а с крыш — капли за каплями.

И так весь световой день, пока зима с наступлением сумерек не начнет «просыпаться» и заправлять балом, понижая температуру.

Госпожа зима словно напоминает: да, добежала я до середины, но не надо торопиться. Я, может, и снега вам еще добавлю, и мороза, и гололеда. Ведь я сейчас властвую-хозяйничаю в природе…

Фото: Мария Котова