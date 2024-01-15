Январь по-одесски: добежала зима до экватора (фоторепортаж)

Добежала зима до экватора, а мы, кажется, и не заметили, как быстро это произошло. На улицах города — «погодный аншлаг»: где-то снег белый-белый, где-то — грязный, а где-то уже растаял, словно его и не было. Где-то оттепель, где-то — совсем сухо.
Кажется, никто не торопится прощаться с празднично-зимним декором. Вот и главная елка города все еще красуется на Дерибасовской, а Летний театр Городского сада вообще только недавно превратился в новогоднюю сказку.
А вот коммунальщикам достались большие хлопоты с этой погодой. Люди с лопатами и метлами — обычная картинка на одесских улицах.
Здесь — не пройти: скользко, здесь — большая лужа. А где-то — как весна в полную силу, словно напоминает: сколько той зимы!
А сколько всего «не зимнего» на улицах! Вот некоторые деревья так и не сбросили с себя осенние листья, а там солнце такое, что (как летом) глаза слепит!
Чудеса и красота по-одесски: танцовщица в синем (летом была в красном) легком платье на улице Гоголя «контрастирует» с елкой в зимнем наряде, а рядом на зеленых кустах еще держится лед…
Днем — оттепель, ночью — мороз, а где-то вечнозеленый городской наряд притягивает взгляд.
Старые дома в центре города тоже кажутся сказочными декорациями: посмотришь вверх — как будто и нет никакой зимы, а с крыш — капли за каплями.
И так весь световой день, пока зима с наступлением сумерек не начнет «просыпаться» и заправлять балом, понижая температуру.
Госпожа зима словно напоминает: да, добежала я до середины, но не надо торопиться. Я, может, и снега вам еще добавлю, и мороза, и гололеда. Ведь я сейчас властвую-хозяйничаю в природе…
Фото: Мария Котова