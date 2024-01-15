Новости Одессы и Одесской области

Январь по-одесски: добежала зима до экватора (фоторепортаж)

Январь по-одесски: добежала зима до экватора (фоторепортаж)

Добежала зима до экватора, а мы, кажется, и не заметили, как быстро это произошло. На улицах города — «погодный аншлаг»: где-то снег белый-белый, где-то — грязный, а где-то уже растаял, словно его и не было. Где-то оттепель, где-то — совсем сухо.

Кажется, никто не торопится прощаться с празднично-зимним декором. Вот и главная елка города все еще красуется на Дерибасовской, а Летний театр Городского сада вообще только недавно превратился в новогоднюю сказку.

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

А вот коммунальщикам достались большие хлопоты с этой погодой. Люди с лопатами и метлами — обычная картинка на одесских улицах.

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Здесь — не пройти: скользко, здесь — большая лужа. А где-то — как весна в полную силу, словно напоминает: сколько той зимы!

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

А сколько всего «не зимнего» на улицах! Вот некоторые деревья так и не сбросили с себя осенние листья, а там солнце такое, что (как летом) глаза слепит!

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Чудеса и красота по-одесски: танцовщица в синем (летом была в красном) легком платье на улице Гоголя «контрастирует» с елкой в зимнем наряде, а рядом на зеленых кустах еще держится лед…

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Днем — оттепель, ночью — мороз, а где-то вечнозеленый городской наряд притягивает взгляд.

Январь после снега. Котова

Старые дома в центре города тоже кажутся сказочными декорациями: посмотришь вверх — как будто и нет никакой зимы, а с крыш — капли за каплями.

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

И так весь световой день, пока зима с наступлением сумерек не начнет «просыпаться» и заправлять балом, понижая температуру.

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Госпожа зима словно напоминает: да, добежала я до середины, но не надо торопиться. Я, может, и снега вам еще добавлю, и мороза, и гололеда. Ведь я сейчас властвую-хозяйничаю в природе…

Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова
Январь после снега. Котова

Фото: Мария Котова

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить