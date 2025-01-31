радіація
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Станом на 31 січня в різних населених пунктах області зафіксовано такі показники радіаційного фону:

  • Одеса – 13 мкР/год.
  • Балта – 13 мкР/год.
  • Любашівка – 9 мкР/год.
  • Затишшя – 11 мкР/год.
  • Сербка – 11 мкР/год.
  • Роздільна – 9 мкР/год.
  • Південне – 18 мкР/год.
  • Чорноморськ – 11 мкР/год.
  • Білгород-Дністровський – 9 мкР/год.
  • Сарата – 11 мкР/год.
  • Болград – 12 мкР/год.
  • Вилкове – 10 мкР/год.

Контрольний рівень радіаційного фону для регіону становить до 25 мкР/год, тому зафіксовані значення не перевищують допустимі межі. Моніторинг продовжується, а нові дані будуть оприлюднюватися за графіком.

Раніше ми розповідали про інструкції одеситам на випадок ядерного вибуху – фотофакт

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