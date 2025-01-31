Станом на 31 січня в різних населених пунктах області зафіксовано такі показники радіаційного фону:

Одеса – 13 мкР/год.

Балта – 13 мкР/год.

Любашівка – 9 мкР/год.

Затишшя – 11 мкР/год.

Сербка – 11 мкР/год.

Роздільна – 9 мкР/год.

Південне – 18 мкР/год.

Чорноморськ – 11 мкР/год.

Білгород-Дністровський – 9 мкР/год.

Сарата – 11 мкР/год.

Болград – 12 мкР/год.

Вилкове – 10 мкР/год.

Контрольний рівень радіаційного фону для регіону становить до 25 мкР/год, тому зафіксовані значення не перевищують допустимі межі. Моніторинг продовжується, а нові дані будуть оприлюднюватися за графіком.

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