Станом на 31 січня в різних населених пунктах області зафіксовано такі показники радіаційного фону:
- Одеса – 13 мкР/год.
- Балта – 13 мкР/год.
- Любашівка – 9 мкР/год.
- Затишшя – 11 мкР/год.
- Сербка – 11 мкР/год.
- Роздільна – 9 мкР/год.
- Південне – 18 мкР/год.
- Чорноморськ – 11 мкР/год.
- Білгород-Дністровський – 9 мкР/год.
- Сарата – 11 мкР/год.
- Болград – 12 мкР/год.
- Вилкове – 10 мкР/год.
Контрольний рівень радіаційного фону для регіону становить до 25 мкР/год, тому зафіксовані значення не перевищують допустимі межі. Моніторинг продовжується, а нові дані будуть оприлюднюватися за графіком.
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