выписывание штрафа
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Ранее сообщения о неправильной парковке водители находили под стеклоочистителем автомобиля. А теперь информацию о нарушениях можно получить через мобильное приложение «Штрафы UA». Сервис поможет избежать потери сообщения или несвоевременной оплаты штрафа и сохранит водителей от проблем с банковскими счетами или изъятием авто. Поэтому сейчас через национальное приложение можно получить и оплатить онлайн:

  • фотофиксацию;
  • патрульные штрафы;
  • штрафы за парковку;
  • пешеходные штрафы;
  • WIM-штраф (за нарушение весовых норм).

Данные о штрафах загружаются из открытых реестров МВД и инспекции по парковке, поэтому ввод личной информации безопасен. Пользоваться сервисом просто.

информация о штрафе
  • Загрузите приложение «Штрафы UA» на свой смартфон.
  • Пройдите авторизацию, указав личные данные.
  • Введите номер транспортного средства и серию и номер свидетельства.

В приложении сразу появится информация о вас и вашем автомобиле. Если вам был начислен штраф, его можно просмотреть и оплатить через приложение со скидкой 50% в первые 10 дней.

Также в приложении можно проверить и узнать детали оформления страхового полиса на автомобиль. Для тех, кто сейчас управляет автомобилем в Европе, доступен отдельный сервис для покупки и контроля билетов для платных дорог.

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