Ранее сообщения о неправильной парковке водители находили под стеклоочистителем автомобиля. А теперь информацию о нарушениях можно получить через мобильное приложение «Штрафы UA». Сервис поможет избежать потери сообщения или несвоевременной оплаты штрафа и сохранит водителей от проблем с банковскими счетами или изъятием авто. Поэтому сейчас через национальное приложение можно получить и оплатить онлайн:

фотофиксацию;

патрульные штрафы;

штрафы за парковку;

пешеходные штрафы;

WIM-штраф (за нарушение весовых норм).

Данные о штрафах загружаются из открытых реестров МВД и инспекции по парковке, поэтому ввод личной информации безопасен. Пользоваться сервисом просто.

Загрузите приложение «Штрафы UA» на свой смартфон.

Пройдите авторизацию, указав личные данные.

Введите номер транспортного средства и серию и номер свидетельства.

В приложении сразу появится информация о вас и вашем автомобиле. Если вам был начислен штраф, его можно просмотреть и оплатить через приложение со скидкой 50% в первые 10 дней.

Также в приложении можно проверить и узнать детали оформления страхового полиса на автомобиль. Для тех, кто сейчас управляет автомобилем в Европе, доступен отдельный сервис для покупки и контроля билетов для платных дорог.

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