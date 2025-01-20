Що сталося? Один з героїв скульптури «отримав у подарунок» білий шарф. Та це було ще нічого (в нас полюбляють час від часу одягати скульптури), але окрім шарфа, герою на шию одягли ще й ремінь. Виглядає жахливо, як бачите, на фото.

А спокою скульптура таки не має. У серпні минулого року ми розповідали, як героїв цієї ж скульптури одягли (це такий жарт?) в якісь простирадла чи щось подібне.

Тоді на це звернула увагу одеський гід Віолетта Дідук на своїй сторінці у Facebook.

Тоді вона ж запитала: «Хто в курсі?». Тепер це питання можна повторити… Черговий «жарт»? Та дивлячись на отой ремінь на шиї, якось не до усмішок…

Нагадаємо, скульптурна композиція «Одеський час» Михайла Реви з’явилась на цьому місці через кілька років після того, як у 2007 році було знищено ураганом популярне дерево закоханих.

Сама ж скульптура символізує дружбу, вічність і світ. По центру встановлено великий годинник, оточений скульптурами талановитих міських персонажів, музикантів і домашніх тварин. Фігури уособлюють одеситів різного віку, поколінь і національностей, що представляють всі періоди життя людини.

Колесо (скульптура спочатку крутилась) було давно зламане. Та це ще все: одна зі скульптур свого часу «зникла» й досі не «повернулась».

Ну а що до самого «Одеського часу», то годинник на ньому показує пів на другу. І такий час ви на ньому побачите весь час. Годинник скульптури давно вже «стоїть».

Фото авторки.