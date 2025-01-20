Что случилось? Один из героев скульптуры «получил в подарок» белый шарф. И это было еще ничего (у нас любят время от времени одевать скульптуры), но кроме шарфа, герою на шею надели еще и ремень. Выглядит ужасно, как видите, на фото.

А покоя скульптура таки не имеет. В августе прошлого года мы рассказывали, как героев этой же скульптуры одели (это такая шутка?) в какие-то простыни или что-то подобное.

Тогда на это обратила внимание одесский гид Виолетта Дидук на своей странице в Facebook.

Тогда она же спросила: «Кто в курсе?». Теперь этот вопрос можно повторить… Очередная «шутка»? Но глядя на этот ремень на шее, как-то не до улыбок…

Напомним, скульптурная композиция «Одесское время» Михаила Ревы появилась на этом месте через несколько лет после того, как в 2007 году было уничтожено ураганом популярное дерево влюбленных.

Сама же скульптура символизирует дружбу, вечность и мир. По центру установлены большие часы, окруженные скульптурами талантливых городских персонажей, музыкантов и домашних животных. Фигуры олицетворяют одесситов всех возрастов, поколений и национальностей, представляющих все периоды жизни человека.

Колесо (скульптура изначально крутилась) было давно сломано. Но это еще все: одна из скульптур в свое время «исчезла» и до сих пор не «вернулась».

Ну а что до самого «Одесского времени», то часы на нем показывают половину второго. И такое время вы на них увидите все время. Часы скульптуры давно уже «стоят».

Фото автора.