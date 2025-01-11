За даними ДТЕК, без електропостачання тимчасово залишаться такі адреси:
Центральний РЕМ:
- пров. Високий, 1-20;
- вул. Афанасьєва, 2-34;
- вул. Болгарська, 5-40;
- вул. Болтенко, 17-70.
Роботи триватимуть до 19:00.
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Північний РЕМ
- вул. Агрономічна, 3-21;
- вул. Проценка, 1-26;
- вул. Ядова, 8-49;
- вул. Соціальна, 12;
- вул. Шилова, 1-27;
- пров. 1-2й Ювілейний, 1-14.
Роботи до 19:00.
Як повідомляло «Одеське життя», сьогодні, в суботу, 11 січня, в Одесі та Одеській області стане холодніше. Також очікуються невеликі опади.