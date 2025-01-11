Отключения света
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За даними ДТЕК, без електропостачання тимчасово залишаться такі адреси:

Центральний РЕМ:

  • пров. Високий, 1-20;
  • вул. Афанасьєва, 2-34;
  • вул. Болгарська, 5-40;
  • вул. Болтенко, 17-70.

Роботи триватимуть до 19:00.

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Північний РЕМ

  • вул. Агрономічна, 3-21;
  • вул. Проценка, 1-26;
  • вул. Ядова, 8-49;
  • вул. Соціальна, 12;
  • вул. Шилова, 1-27;
  • пров. 1-2й Ювілейний, 1-14.

Роботи до 19:00.

Як повідомляло «Одеське життя», сьогодні, в суботу, 11 січня, в Одесі та Одеській області стане холодніше. Також очікуються невеликі опади.

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