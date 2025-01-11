В редакцию «Одесской жизни» обратилась читательница с просьбой объяснить, что делать, если она не согласна с начислением оплаты за свет. Специалисты «Одеської обласної енергопостачальної компанії» (ООЕК) рассказали, как работают расчеты за электроэнергию, и что делать в случае появления вопросов.

Как производятся расчеты за электроэнергию?

Расчеты между потребителем и поставщиком базируются на данных, предоставляемых оператором системы распределения, например, «ДТЕК Одеські електромережі». Оператор учитывает, сколько электроэнергии потреблялось, и передает информацию поставщику. И уже на основе этих данных ООЕК выставляет потребителям счета за свет.

Что делать, если есть сомнения в начислении оплаты за свет?

Если сомневаетесь в правильности показаний счетчика или суммы в счете, поступившем вам за потребляемую электроэнергию, обращайтесь к оператору:

системы распределения, например, ДТЕК, если есть вопросы по показаниям счетчика ;

; поставщика, в этом случае – ООЕК, если есть сомнения в начисленной сумме в счете.

Чтобы узнать сумму задолженности или провести сверку платежей, необходимо посетить Центр обслуживания клиентов. С собой нужно иметь квитанции об оплате.

Адреса центров обслуживания в Одесской области можно посмотреть на сайте ООЕК по ссылке или узнать у оператора колл-центра.

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В Одессе Центры обслуживания ООЕК находятся по адресам:

улица Евгения Чикаленко (Академика Вильямса), 56-а;

улица Черноморского казачества, 119/3-в;

улица Добровольского, 98, помещение 6;

улица Малая Арнаутская, 88.

Все нормы регулируются Правилами розничного рынка электрической энергии (ПРРЭЭ), утвержденными постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Как связаться с операторами ДТЕК и ООЕК?

Многоканальный круглосуточный колл-центр ДТЕК – (0800) 40-90-90 (бесплатно), также для стационарных телефонов – (048) 705-90-90, и мобильных – (068) 750-90-90, (095) 750-90-90 или (073 ) 750-90-90. Записаться в Центр обслуживания клиентов по месту жительства можно на сайте ДТЕК – dtek-oem.com.ua/ua/service-centers.

– (0800) 40-90-90 (бесплатно), также для стационарных телефонов – (048) 705-90-90, и мобильных – (068) 750-90-90, (095) 750-90-90 или (073 ) 750-90-90. Записаться в Центр обслуживания клиентов по месту жительства можно на сайте ДТЕК – dtek-oem.com.ua/ua/service-centers. Информационно-консультационный центр ООЕК – (066) 441-07-77 или (066) 331-07-77. Также вы можете отправить электронное обращение – ooek.od.ua/uk/electronic_appeals. Ответ предоставляется специалистами в течение трех рабочих дней.

Почему важно своевременно передавать показания счетчика?

Чтобы платить только за использованную электроэнергию за месяц, нужно своевременно передавать показания счетчика – с 1 по 3 число включительно. В противном случае расчет производится на основе среднесуточного потребления света.