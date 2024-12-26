Погода в Одесі 27 грудня: чи очікується сніг

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у п’ятницю, 27 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Повітря вдень прогріється до 1-3°С.
Прогноз погоди в Одесі на 27 грудня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 1-3°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 27 грудня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликі опади, переважно у вигляді снігу, ожеледь, ожеледиця. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.
На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.
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Фото Марії Котової