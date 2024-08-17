Як Україна вплинула на незалежність Індонезії?

17 серпня 1945 року майбутній президент Індонезії Сукарно проголосив незалежність країни. Почалася важка партизанська війна проти англійців і голландців, які намагалися відновити колоніальну владу після окупації японцями під час Другої світової війни.

4 грудня 1945 року прем’єр-міністр Індонезії Сутан Шахрір звернувся до Генеральної Асамблеї ООН із проханням втрутитися у конфлікт в Індонезії. Міністр закордонних справ Нідерландів Елько ван Клеффенс повідомив, що це стане можливим лише у випадку підтримки хоча б однієї держави-члена ООН.

Першим, хто взяв на себе відповідальність за підтримку – представник Української РСР в ООН Дмитро Мануїльський. 21 січня 1946 року він виніс питання Індонезії на обговорення Ради Безпеки у Лондоні. Тоді отримавши підтримку від США та Єгипту, він розповів про воєнні дії в країні та наголосив, що ситуація загрожує миру та стабільності у світі. Після чого закликав до негайних дій.

Зусилля України отримали гарний відгук від Індонезії. Це можна побачити з листів Дмитру Мануїльському та Андрію Вишинському (делегату СРСР в ООН).

Ось що писав «Союз народної боротьби» ініційований Таном Малаком:

«Брати Мануїльський і Вишенський, «Союз народної боротьби» на Яві, який представляє 137 політичних, соціальних, економічних та армійських організацій, побачив, що існує відповідність між позицією та діями, які ви проявляєте на сесії ООН, коли говорите про Індонезію. Таким чином 70 мільйонів індонезійців, які борються за захист суверенітету та незалежності своєї батьківщини висловлюють нескінченну подяку братам і сподівається, що ви переможете в ООН».

Ісламська політична партія Машумі також надіслала телеграму:

«Хочемо висловити вам подяку за вашу турботу про індонезійську націю республіки Індонезія, а також за захист джентльменів за інтереси та права, за незалежність індонезійської нації у боротьбі з британсько-голландським імперіалізмом в Індонезії. Сподіваюся, ви не втомитися захищати всі пригнічені нації, які борються за справедливість, правду та незалежність в організації об’єднаних націй та інших місцях, які ви вважаєте за необхідне».

Активна позиція Мануїльського та його зусилля на міжнародній арені сприяли посиленню тиску на Нідерланди та пришвидшенню процесу визнання незалежності Індонезії.

Діана ФЕДОТОВА