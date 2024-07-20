Шахи для дітей: де в Одесі навчать дитину цієї гри

Шахи для дітей: де в Одесі навчать дитину цієї гри

Шахи в Одесі для дитини — це найкращий спосіб навчити її нестандартно мислити. Модні нині спортивні секції це добре, але інтелект розвивати теж дуже важливо. Граючи в шахи, дитина розвиває пам’ять, увагу та логіку. «Одеське життя» дізналося, де сьогодні в Одесі дитину навчити грати в шахи.

Шахи — це стародавня гра, яка з’явилася понад півтори тисячі років тому в Індії та звідти почала подорож по всьому світу. Сьогодні шахи користуються великою повагою в учених — різні аспекти шахової гри вивчає навіть математика.

В Одесі завжди любили шахи, а одеська шахова школа досить відома і виховала багатьох відомих шахістів. Для дітей у місті існує багато клубів і шахових шкіл. Найвідоміша — це комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з шахів, що розташована на вулиці Канатна, 95. Охочих займатися тут дуже багато, тож дітей приймають за результатами співбесіди, яку проводять щороку з 15 до 30 серпня. Однак якщо групи не укомплектовані, дитину можуть прийняти і після цього терміну. Заняття в школі проводяться безкоштовно.

Але навіть якщо ви безнадійно запізнилися на співбесіду, впадати у відчай не потрібно — у місті є багато інших шахових шкіл і клубів із чудовими тренерами. Більшість із них приймає дітей на навчання з 4-5 років. Головне, щоб дитина сама хотіла займатися шахами.

Клуби надають усе необхідне для занять, а вартість навчання не перевищує 100 грн за одне заняття. На місяць зазвичай проводиться вісім уроків.

Де в Одесі шахові клуби для дітей

Шаховий клуб «Дві тури» (від КДЮСШ)

  • Адреса: вул. Черняховського, 12;
  • Телефон: (050) 299-38-33;
  • Час роботи: ВТ-ВС, 14:00 — 20:00.

Дитячий клуб «Чудо-школа»

  • Адреса: пр. Добровольського, 136, вул. Академіка Заболотного, 60;
  • Телефон: (068) 631-82-46;
  • Час роботи: 9:00 — 19:00 без вихідних.
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Ірина Сорокіна ПРОФІЛЬ
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