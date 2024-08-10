На Одесу насувається гроза – оголошено попередження

Сьогодні, у суботу, 10 серпня 2024 року, найближчим часом в Одесі та Одеській області очікується гроза, у зв’язку з чим у регіоні оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За даними синоптиків, сьогодні наступні 1-3 години очікується гроза, яка збережеться і ввечері 10 серпня.
Оголошено штормове попередження І рівня (жовтого) рівня небезпеки.
Водночас, місцеві Телеграм-канали повідомляють про зливу в частині міста, зокрема, в районі вулиці Балківської.
Раніше повідомлялося, що в суботу, 10 серпня, в Одесі та Одеській області збережеться тепла та відносно комфортна погода, але по області можливі невеликі дощі та грози.