Новини Одеси та Одеської області

На Одесу насувається гроза – оголошено попередження

На Одесу насувається гроза – оголошено попередження

Сьогодні, у суботу, 10 серпня 2024 року, найближчим часом в Одесі та Одеській області очікується гроза, у зв’язку з чим у регіоні оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, сьогодні наступні 1-3 години очікується гроза, яка збережеться і ввечері 10 серпня.

Оголошено штормове попередження І рівня (жовтого) рівня небезпеки.

Водночас, місцеві Телеграм-канали повідомляють про зливу в частині міста, зокрема, в районі вулиці Балківської.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 10 серпня, в Одесі та Одеській області збережеться тепла та відносно комфортна погода, але по області можливі невеликі дощі та грози.

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