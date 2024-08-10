На Одесу насувається гроза – оголошено попередження

Рішення обласної влади щодо перейменування одеських вулиць не мають прозорості та виваженості – історик Олександр Бабич (відео) У серпні 2024 року Одеська військова адміністрація перейменувала 85 одеських вулиць. Багато жителів міста не згодні з таким рішенням – місто позбавляється топонімічних назв, пов’язаних із такими відомими одеситами як Бабель, Катаєв, Жванецький та інші. Про те, чому вулиці перейменували, звідки нові назви, “Одеське життя” запитало в історика та члена міської історико-топонімічної комісії Олександра Бабича. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на четвер, 8 серпня Завтра, у четвер, 8 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла погода без істотних опадів. Вітер трохи посилиться, а денна температура повітря підніметься до 29-32°С. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ