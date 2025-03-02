Це не перша перемога Таїсії – в поточному навчальному році вона перемогла у Всеукраїнському проекті «Енергоефективність та екологія для школярів» та виграла для рідної школи два потужні бойлери. А ще дівчина стала переможницею обласного дослідницького змагання «Хакатон-2024» з роботою «Водні ресурси селища Бессарабське».

Наставниця Таісії Тетяна Фучеджі, вчителька інформатики Бессарабського ліцею, пишається своєю ученицею:

– Це дуже розумна, кмітлива, позитивна дівчинка, а головне – вона любить навчатися.

– Зараз моє головне хобі – навчання. Захоплюватися інформаційними технологіями я почала з 7-го класу, коли Тетяна Олександрівна запропонувала мені відвідувати її гурток. Вона дуже класний викладач, саме завдяки їй я полюбила інформатику.

Крім цього, була ще і матеріальна мотивація – я хотіла отримувати стипендію, яку громада надає щомісячно обдарованим учням. Така стипендія була у моєї старшої сестри. І мені це вдалося – зараз кожного місяця я отримую 500 гривень. Це невеликі гроші, але приємно.

Мрію стати лікарем, як мої тато і сестра. Тому буду вступати до Одеського медуніверситету – хочу продовжити родинну традицію і стати лікарем-стоматологом. Однак інформаційними технологіями буду займатися і надалі. Мені це подобається. До того ж, зайвими знання не бувають, – розповіла Таїсія.

До речі, як переможниця обласного конкурсу Тая буде представляти Одещину на Всеукраїнській олімпіаді.

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