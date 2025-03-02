Это не первая победа Таисии – в текущем учебном году она победила во Всеукраинском проекте «Энергоэффективность и экология для школьников» и выиграла для родной школы два мощных бойлера. А еще девушка стала победительницей областного исследовательского соревнования «Хакатон-2024» с работой «Водные ресурсы поселка Бессарабское».

Наставница Таисии Татьяна Фучеджи, учитель информатики Бессарабского лицея, гордится своей ученицей:

– Это очень умная, сообразительная, позитивная девочка, а главное – она любит учиться.

– Сейчас мое главное хобби – учеба. Увлекаться информационными технологиями я начала с 7-го класса, когда Татьяна Александровна предложила мне посещать ее кружок. Она очень классный преподаватель, именно благодаря ей я полюбила информатику.

Кроме этого, была еще и материальная мотивация – я хотела получать стипендию, которую община ежемесячно предоставляет одаренным ученикам. Такая стипендия была у моей старшей сестры. И мне это удалось – сейчас каждый месяц я получаю 500 гривен. Это небольшие деньги, но приятно.

Мечтаю стать врачом, как мой папа и сестра. Поэтому буду поступать в Одесский медуниверситет – хочу продолжить семейную традицию и стать врачом-стоматологом. Однако информационными технологиями буду заниматься и дальше. Мне это нравится. К тому же, лишних знаний не бывает, – рассказала Таисия.

Кстати, как победительница областного конкурса Тая будет представлять Одесскую область на Всеукраинской олимпиаде.

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