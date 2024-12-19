Різдвяні історії та бал у Музкомедії: топ-5 культурних подій Одеси 20 – 22 грудня

Дорослих глядачів порадує Театр музичної комедії. Всіх, хто пам’ятають та люблять легендарного актора Михайла Водяного запрошують на відновлену виставу “Бал на честь короля”. Ну а молодь традиційно чекають на стендапах одеситів та запрошених зірок.

20 – 22 грудня. Премʼєра «Різдвяна історія Скруджа». Театр Василька

Саме під час різдвяних свят трапляються найбільші дива! І кожен отримує шанс стати найкращою версією себе. Та декому для перевтілення знадобиться синюшний дух свого померлого компаньйона і аж три духи Різдва!

На вас чекає осучаснена версія за мотивами давно відомого сюжету Чарльза Дікенса, справжній горор зі щасливою розв’язкою, просякнутий магією, авторська музика і найпопулярніша у світі різдвяна пісня – гімн дзвіночків!



21 – 22 грудня. Премʼєра новорічного шоу «Корова Му на льоду». Театр ляльок.

Ця зимова історія розповість маленьким і дорослим глядачам про те, як одного разу Корова вирішила стати ковзаняркою… Але стоп! Як поєднується корова і ковзани?! А наша Корова не така як всі і бачить світ зовсім інакше!

Вистава наповнена перетвореннями і, на перший погляд, чудернацько -безглуздими речами. Але саме завдяки цим речам ми будемо вчитися вірити в себе, бачити світ під іншим кутом. Так ми побачимо, що сміх та сльози завжди ходять поруч, а також, що ніякі бугаї не завадять мріям стати реальністю! Вистава поєднує в собі жанри клоунади, театру ляльок, анімації та фокусів.

21 – 22 грудня. Вистава «Як Грінч Різдво вкрав». Театр юного глядача.

Найяскравіша новорічна інтерактивна програма для всієї родини “Як Грінч викрав Різдво”і. Всі гості зможуть побути не лише глядачами, а й учасниками чарівної казки. На вході дітей зустрічатимуть Санта Клаус, Ельфи, Грінч, а після вистави можна буде зробити фотографію з усіма казковими героями.



21 грудня, 19:00. Стендап тур Богдан Богаченко «Майже банкрот». Одеська філармонія.

Жодні вихідні не обходяться в нашому місті без стендапів як одеських так і гостей з різних куточків країни. Цього разу ми рекомендуємо любителям жанру завітати на концерт Богдана Богаченка. Вже традиційно його сольні концерти відбуваються у грудні. Нові жарти, яких ви ще не чули, цього разу обіцяють не лише сміх, а й можливість задуматися.



22 грудня,16:00. Вистава «Бал на честь короля». Театр Музичноʼ комедії.

Оновлена вистава на честь сторіччя з дня народження Михайла Водяного. Це справжній бал на честь істинно народного артиста Михайла Водяного! Його діяльність в театрі знаменувала собою цілу епоху.

Митець реалізувався як видатний актор, режисер, співак. Проте найпалкішу любов публіки Михайло Водяний завоював як актор комедійного жанру. Зігравши десятки яскравих ролей, він став справжньою театральною легендою. Ви побачите найяскравіші образи митця: Тевʼє Молокар, Попандопуло, Мішка Япончик, Яшка Буксир та інші.

