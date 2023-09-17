Працевлаштування в Україні восени-2023: що з вакансіями та де потрібні люди

Не дочекавшись початку осені, ринок праці України розпочав новий етап оновлення. Так, згідно з дослідженням порталу Work.ua, в останній місяць літа 2023 року встановлено рекорди за кількістю вакансій та розміром зарплат. Але є й антирекорд – конкуренція претендентів на роботу.

Кількість вакансій: ринок праці відновлюється

За даними системи управління найманням Work.ua, у серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Це на 10% більше у порівнянні з липнем.

До початку війни на сайті було більше 100 000 вакансій, а після 24 лютого їх кількість впала до 6 000. І ось через півтора роки ринок праці України максимально наблизився до позначки відновлення.

Але відновлення відбувається нерівномірно. Наприклад, у категорії «Маркетинг, реклама, PR» йдеться про 87%, а в ІТ – лише 57%.

Кількість роботи: Одеська область – у лідерах

Постійна п’ятірка областей за кількістю робіт продовжує нарощувати кількість вакансій. Виглядає вона так:

Харківська – 3 732;

Одеська – 6 927;

Львівська – 9 705;

Дніпропетровська – 9 831;

Київська – 33 283.

При цьому Київська область також серед лідерів приросту (+11% до липня) разом з Хмельницькою (+12%, 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, 2 163), Житомирською (+27%, 2 054) та Чернігівською ( +29%, 1237) областями.

Дефіцит кадрів: у чому причина

Торішнього серпня стало помітно, як роботодавці реагують на дефіцит кадрів. Значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (+17%, 7978 вакансій), студентів (+18%, 19507), ветеранів (+26%, 4936) та пенсіонерів (+27%, 3505). Також роботодавці найчастіше готові працювати з кандидатами без досвіду (+19%, 36196).

Широкий вибір вакансій дозволяє претендентам вибирати, а значить – надсилати резюме тільки на цікаві пропозиції. До того ж, все більше людей знаходять свою роботу, а нових претендентів прибуває дедалі менше. Так, у серпні загальна кількість претендентів, які оновили або створили резюме, знизилася ще на 2% (350-994) порівняно з липнем.

Все це впливає на конкуренцію серед претендентів, яка у серпні знизилася на 9%, що знову наблизило ринок до дефіциту кадрів рівня 2021 року.

Що із зарплатами

В останній місяць літа середня зарплата в Україні знову зросла та становить 17500 грн (+500 грн до липня). Зростання відбулося в Київській області (+275 грн до 19-275 грн), Львівській (+500 грн до 17-500 грн) та Одеській (+175 грн до 17-500 грн).

Найбільше зростання зарплат у категоріях:

з 32 500 грн до 35 000 грн – «Топ менеджмент, керівництво вищої ланки»;

з 33 000 грн до 34 000 грн – «Нерухомість»;

з 22 500 грн до 23 500 грн – «Транспорт, автобізнес»;

з 16 500 грн до 17 000 грн – «ЗМІ, видавництво, поліграфія»;

з 16 000 грн до 17 000 грн – «Юриспруденція».

Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:

з 53 000 грн до 55 000 грн – медіабаєр;

з 36 250 грн до 41 250 грн – ендодонтист;

з 32 500 грн до 35 000 грн – рихтувальник;

з 32 500 грн до 34 000 грн – координатор зі збуту.

Стабільно серед найбільш оплачуваних посад, де не змінилася зарплата, ми бачимо водіїв-міжнародників (42?500 грн), ріелторів (35?000 грн), а також автоелектриків, автомеханіків, бурильників, головних інженерів, дизелістів (30?000 грн).

Найменш оплачувані посади від 6 750 грн до 11 000 грн за зростанням: консьєрж, санітар, прибиральник, інтерв’юер, посудомийник, асистент ветеринарного лікаря, працівник лінії роздачі.

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