Ситуація з роботою в Одесі стала краще: хто потрібен і скільки платять

Вакансій у південних областях України стає дедалі більше, особливо на Одещині. Їхня кількість уже наблизилася до рівня, порівнянного з тим, що був до масштабного російського вторгнення на початку 2022 року.

Про це свідчить статистика на ресурсі OLX Робота.

На липень 2023 року там було розміщено близько 10,4 тисяч оголошень про те, що потрібні співробітники у трьох південних регіонах: Одесі, Миколаєві та Херсоні.

Якщо порівнювати їх кількість з аналогічним періодом попереднього року, то видно, що зараз пропозицій роботи стало практично вдвічі більше (у 2022 році було 5,5 тисяч вакансій). А у довоєнному 2021 році, до початку конфлікту, кількість вакансій у цих областях становила 13,4 тисячі.

Причому спеціалісти OLX Робота просят врахувати: 67% усіх вакансій на Півдні України на даний момент припадають на Одесу, у той час як 9% – на Миколаїв.

А ось ситуація в Херсонській області, яка і зараз є прифронтовою, з точки зору оголошень про роботу, зрозуміло, не найкраща. Вакансії є в основному лише в самому Херсоні, тай там їх всього 166.

Серед найбільш популярних професій:

Різноробочі. Середня зарплата складає 25 000 грн. На кожну таку вакансію припадає в середньому 30 кандидатів;

Продавці. Середня зарплата – 12 000 грн. В середньому на одну вакансію подається 16 заяв;

Водії. Середня зарплата – 26250 грн. На одну вакансію в середньому надходять 15 відгуків;

Дальнобійники. Ця професія, особливо затребувана на півдні, пропонує медіанну зарплату 46 250 грн. Число охочих на одну вакансію складає 16;

Кухарі. Пропонується близько 15 000 грн. на місяць. Кількість відгуків на одну вакансію – 8;

Швачки. Середній заробіток складає 12 000 грн. В середньому на одну вакансію відгукується 5 осіб;

Офіціанти. Медіанна зарплата – 12500 грн. Кількість тих, хто відгукнувся на одну вакансію – 11;

Охоронці. Середня зарплата – 10 000 грн, на одну вакансію припадає 7 заявок;

Трактористи. За цю професію платять у середньому 20 000 грн. Число охочих на одну вакансію складає 9.

Раніше “Одеське Життя” розповідала, які вакансії є цього літа. в Україні і яку за ними пропоную зарплату за даними порталу Work.ua.

Читайте також: