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Риба є — риби немає: ситуація з морепродуктами на одеських ринках (фоторепортаж)

Риба є — риби немає: ситуація з морепродуктами на одеських ринках (фоторепортаж)

Після рашистського підриву Каховської ГЕС, МОЗ України закликає уникати купання у водоймах, забору води для споживання та господарських потреб, напування тварин і вилову риби. До речі, які морепродукти зараз можна придбати на одеських ринках?

…Морезнову несе небезпеку та смерть. Величезна кількість мін, змитих водою після руйнування Каховської ГЕС, винесло в море. Почався мор риби, сміття та трупи тварин — наслідки катастрофи, влаштованої рашистами.

привоз

Кореспондент «Одеського життя» побувала на Новому базарі та Привозі, аби поцікавитися, які морепродукти зараз є на прилавках двох відомих ринків міста.

По дорозі на Новий базар, де інколи можна було купити щось «щойно виловлене», тепер такого вже не побачиш. Морепродукти можна придбати тільки в «свіжезмороженому вигляді». Це стосується риби, мідій тощо.

привоз

В рибних рядах одеського Привозу помітна тиша. Риба є. Але її дуже мало. Більшість прилавків порожні. Є солона та в’ялена риба. До речі, її теж небагато.

Можна придбати «ще живих» карасиків, ляща, сома, коропа і т.д. Знов додам, що всього цього на прилавках дуже мало.

У продажу є малосольний оселедець. Що з «тюлечкою»?

привоз

Є свіжа і малосольна сарделька, є і хамса. Цієї смачної рибки, яку багато хто полюбляє, теж дуже мало, але вона є.

Вас цікавить екзотика? Мідії і раки?

Ні, в рибних рядах Привоза ви таке не знайдете. Але як тільки-но ви зайдете на Привоз з центрального входу (вул. Преображенська), то побачите місце продажу і мідій, і раків. Купляйте, скільки захочете. Тільки не намагайтесь фотографувати цю красу: таке почуєте, що, як то кажуть в Одесі, «мало вам не здасться».

Дуже «вчасні» продукти, зважаючи на заклики МОЗ…

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привоз
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привоз

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Марія Котова

Фото авторки

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