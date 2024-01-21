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Про пільги на харчування в школі та переход на бюджет для дітей переселенців

Про пільги на харчування в школі та переход на бюджет для дітей переселенців

Відповіді на запитання внутрішньо переміщених осіб за підсумками телефонної лінії дав освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

– Чи є пільги на харчування в школі для дітей ВПО і при переході на бюджет для студентів?

– Діти-внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатне харчування, яке забезпечується на державному рівні, відповідно до пункту 4 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Ми двічі переміщені особи – у 2014 році із Донецької області та у 2022 році – з Херсонської: я та 17-річний син-студент, який навчається за контрактом НАУ, 1-й курс. Зараз він готується до здачі сесії та працює оператором у ROZETKA. Чи має він можливість перейти на бюджет, за умови наявності місця? Маємо лише довідку, що ми переміщені з міста Слов’янськ, хоча фактично мешкали в Горлівці, окупована з 2014-го. З 2018 року – ТПО в Херсонській області, Генічеський район, окупований 2022 року. В університеті нічого не кажуть, НМТ здано на 128 балів. Де і як знайти відповідь?

Дитині, яка навчається у закладі вищої освіти і є внутрішньо переміщеною особою, можна перевестися на бюджет. Для цього потрібно виконати певні процедури, що описані в Порядку надання державної цільової підтримки. Але конкретно у вашому випадку, дитина не має поки що такого права, оскільки результат НМТ має бути на рівні не нижче 130 балів. І на майбутнє, якщо ви звертаєтеся за роз’ясненнями до закладу освіти, завжди робіть це письмово. Тоді вам будуть надані ґрунтовні пояснення і з цим документом у Вас буде можливість звертатися за захистом своїх прав до інших інстанцій.

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