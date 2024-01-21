Новости Одессы и Одесской области

О льготах на питание в школе и переходе на бюджет для детей переселенцев

О льготах на питание в школе и переходе на бюджет для детей переселенцев

Ответы на вопросы внутренне перемещенных лиц по итогам телефонной линии дал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

– Есть ли льготы на питание в школе для детей ВПЛ и при переходе на бюджет для студентов?

– Дети-внутренне перемещенные лица имеют право на бесплатное питание, которое обеспечивается на государственном уровне, в соответствии с пунктом 4 Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Мы дважды переселенцы – в 2014 году из Донецкой области и в 2022 году – из Херсонской: я и 17-летний сын-студент, который учится по контракту НАУ, 1-й курс. Сейчас он готовится к сдаче сессии и работает оператором в ROZETKA. Имеет ли он возможность перейти на бюджет при наличии места? Есть только справка, что мы перемещены из города Славянск, хотя фактически жили в Горловке, оккупированной с 2014-го. С 2018 года – ВПЛ в Херсонской области, Генический район, оккупированный в 2022 году. В университете ничего не говорят, НМТ сдано на 128 баллов. Где и как найти ответ?

Ребенку, который учится в вузе и является внутренне перемещенным лицом, можно перевестись на бюджет. Для этого нужно выполнить определенные процедуры, описанные в Порядка предоставления государственной целевой поддержки. Но именно в вашем случае ребенок не имеет пока такого права, поскольку результат НМТ должен быть на уровне не ниже 130 баллов. И на будущее, если вы обращаетесь за разъяснениями в учебное заведение, всегда делайте это в письменном виде. Тогда вам будут предоставлены обстоятельные пояснения и с этим документом у Вас будет возможность обращаться за защитой своих прав в другие инстанции.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить