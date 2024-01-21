О льготах на питание в школе и переходе на бюджет для детей переселенцев

– Есть ли льготы на питание в школе для детей ВПЛ и при переходе на бюджет для студентов?

– Дети-внутренне перемещенные лица имеют право на бесплатное питание, которое обеспечивается на государственном уровне, в соответствии с пунктом 4 Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

– Мы дважды переселенцы – в 2014 году из Донецкой области и в 2022 году – из Херсонской: я и 17-летний сын-студент, который учится по контракту НАУ, 1-й курс. Сейчас он готовится к сдаче сессии и работает оператором в ROZETKA. Имеет ли он возможность перейти на бюджет при наличии места? Есть только справка, что мы перемещены из города Славянск, хотя фактически жили в Горловке, оккупированной с 2014-го. С 2018 года – ВПЛ в Херсонской области, Генический район, оккупированный в 2022 году. В университете ничего не говорят, НМТ сдано на 128 баллов. Где и как найти ответ?

Ребенку, который учится в вузе и является внутренне перемещенным лицом, можно перевестись на бюджет. Для этого нужно выполнить определенные процедуры, описанные в Порядка предоставления государственной целевой поддержки. Но именно в вашем случае ребенок не имеет пока такого права, поскольку результат НМТ должен быть на уровне не ниже 130 баллов. И на будущее, если вы обращаетесь за разъяснениями в учебное заведение, всегда делайте это в письменном виде. Тогда вам будут предоставлены обстоятельные пояснения и с этим документом у Вас будет возможность обращаться за защитой своих прав в другие инстанции.

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