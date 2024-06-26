«Пошкоджено росією»: в одеському Худмузеї йдуть невідкладні роботи (фото)

«Пошкоджено росією»: в одеському Худмузеї йдуть невідкладні роботи (фото)

«Пошкоджено росією»: такий напис тепер можна прочитати поруч з Одеським національним художнім музеєм (ОНХМ), де зараз йдуть невідкладні протиаварійні консерваційні роботи.

«Пошкоджено росією»… І ще напис: «Музей зазнав значних пошкоджень внаслідок варварського авіаудару армії росії по Одесі у 2023 році»…

Нагадаємо, історична будівля музею постраждала на початку листопада 2023 року від ракетного удару. Поруч з Музеєм була вирва. Тоді ж, після чергової жахливої події, мені сказали: «Це тепер – місце злочину».

Одесский худмузей в июне 2024 г., повреждено россией
Одесский худмузей в июне 2024 г.,Ю ведутся работы
Одесский худмузей в июне 2024 г., забор
Одесский худмузей в июне 2024 г., ограда
Одесский худмузей в июне 2024 г., жрапировка

Нагадаємо ще, що після трагедії в Музеї розказали: «Маємо заспокоїти суспільство щодо колекції музею. Одеською обласною державною адміністрацією спільно з музеєм та ГО «Museum for change» заздалегідь було евакуйовано більшу частину колекції, так звані червону та жовту лінії. Інша частина експонатів знаходиться у сховищі. Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали. Наразі на території музею працює Комісія з обстеження об’єктів культурної спадщини».

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Зараз сам Музей вже працює, хоча знайомий нам вхід на його територію знаходиться в іншому місці – треба пройти трохи далі.

Одесский худмузей в июне 2024 г., разрушения
Одесский худмузей в июне 2024 г., последствия обстрела
Одесский худмузей в июне 2024 г., за забором
Одесский худмузей в июне 2024 г., объявлегние

Невідкладні протиаварійні роботи по консервації… Драпірування (фасад самого Музею за ним майже не побачиш), огороджувальні стрічки… Та частина ран, яких зазнав Музей, все одно впадає в очі…

Закінчити роботи обіцяють у серпні цього року.

Одесский худмузей в июне 2024 г., надпись
Одесский худмузей в июне 2024 г., фасад прикрыли
Одесский худмузей в июне 2024 г.
Одесский худмузей в июне 2024 г., ведутся консервационные работы
Одесский худмузей в июне 2024 г., стена

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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