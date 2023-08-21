Помахують і посміхаються: надувна мега-реклама на одеських вулицях (фоторепортаж)

До них вже майже звикли, бо з’явились усі ці «мега» не вчора. Вони зазвичай, як довелося якось почути, «надувні, помахують руками і посміхаються». Не завжди помахують, а от що їх усіх об’єднує, то це розмір. Ви вже здогадались? Мова йде про отих рекламних мега-чоловічків.

«Закликальники», «рукомахи» тощо

Зустрічаються ці «штучки» усюди. Вони звуться «закликальники», «рукомахами», «чоловічками, що махають». А от якщо зовсім серйозно, то це «надувні пневмофігури», хоча, як виявляється, не усіх їх надувають. І не всі вони розмахують руками, зазиваючи потенційних клієнтів магазинів, кав’ярень, перукарень чи якихось інших закладів за наданням послуг…

І все ж це, перш за все, надувна реклама. І як сказала моя подруга, яка чомусь їх побоюється, «уся реклама взагалі надувна, бо завжди обдурює, а ці рукомахи на вулицях – це ж жах!».

Ну така в неї точка зору.

Мега-чоловічки: як вони вам?

Інші сприймають мега-закликальників зовсім по-іншому, навіть називають їх «не зовсім звичними вуличними артоб’єктами», що сповнені оптимізму. Чи просто – прикольними.

Ну це – як кому. В мене вони викликають посмішку, хоча й не всі вони сповнені оптимізму. Деякі здаються чи то мрійниками, чи то філософами.

А от свої одеські улюбленці в мене вже є. Хоча, тільки-но, бува, звикнеш до того чи іншого мега-закликальника, а він вже чи то «здувся», чи просто «переїхав» працювати рекламою в зовсім іншому місці.

Ось невеличка «палітра» різних мега-рекламних чоловічків (чи то вуличних артоб’єктів?).

І як вони вам?

Фото авторки