Новости Одессы и Одесской области

Улыбаются и машут: надувная реклама на одесских улицах (фоторепортаж)

Улыбаются и машут: надувная реклама на одесских улицах (фоторепортаж)

К ним уже почти привыкли, потому что появились все эти «мега» не вчера. Они обычно (как пришлось услышать) «надувные, помахивают руками и улыбаются». Не всегда помахивают, а вот что их всех объединяет, так это размер. Вы уже догадались? Речь идет об рекламных мега-человечках.

«Зазывалы», «рукомахатели»…

Встречаются эти рекламные «штучки» везде. Они носят название «зазывалы», «рукомахателями», «машущие человечки». А вот если совсем серьезно, то это пневмофигуры, хотя, как оказалось, не все они надувные.

И не все они приветственно машут руками, зазывая потенциальных клиентов магазинов, кафе, парикмахерских или других заведений по предоставлению услуг…

Надувной человечек в Одессе4
Надувной человечек в Одессе3
Надувной человечек в Одессе2
Надувной человечек в Одессе5

И все же это прежде всего надувная реклама. Как сказала моя подруга, которая почему-то их побаивается, «вся наша реклама вообще «надувная», потому что всегда обманывает, а рукомахатели на улицах – это же ужас!».

Ну, такая у нее точка зрения.

Мега-человечки: как они вам?

Другие воспринимают мега-зазывал совсем по-другому, даже называют их «не совсем обычными уличными арт-объектами», преисполненными оптимизма, проще говоря, прикольными.

Ну это как кому. У меня они вызывают улыбку, хотя и не все они выглядят оптимистами. Некоторые кажутся то мечтателями, то философами.

А вот свои одесские любимцы у меня уже есть. Хотя, бывает, только привыкнешь к тому или иному мега-зазывале, а он уже то ли «сдулся», то ли просто «переехал» работать рекламой в совсем другое место.

Вот небольшая «палитра» разных мега-рекламных человечков (уличных арт-объектов?). И как они вам?..

Надувной человечек в Одессе7
Надувной человечек в Одессе6
Надувной человечек в Одессе8
Надувной человечек в Одессе9
Надувной человечек в Одессе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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