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Покинуто сотні гектарів: чому задовго до війни перестали обробляти землю під Рені

Покинуто сотні гектарів: чому задовго до війни перестали обробляти землю під Рені

Земельні ділянки для городництва та садівництва мешканцям міста Рені виділялися ще на початку 90-х. Люди охоче брали по 40 соток для вирощування овочів, башти та фруктів. Все було добре, але з часом занепало. Розповідаємо через що.

У ті роки на телебаченні йшов популярний серіал «Рабиня Ізаура», з якого наші люди запозичили милозвучне слово «фазенда». Саме так вони із любов’ю почали називати свої наділи.

Деякі сім’ї настільки серйозно підійшли до справи, що звели на ділянках дачні будиночки, встановили великі ємності для води або викопали басини (колодязі).

Чому припинили обробляти ділянки

Проте за кілька років на фазендах дедалі частіше почали з’являтися люди, які бажають зібрати врожай раніше, ніж господарі. І, на жаль, їм це завжди вдавалося, адже фазенди ніхто не охороняв. Взимку фруктові дерева невідомі просто пиляли на дрова.

Для тих, хто присвячував роботі на землі весь вільний час, це був болючим ударом і більшість городян припинили обробляти ділянки. І ось сумний результат: протягом останніх п’ятнадцяти років за містом не обробляється три великі масиви землі, а це приблизно 400-500 гектарів.

Земля заростає травою, яка після спекотного літа висихає і за найменшої іскри спалахує як сірник. Колишні фазенди покриваються дикорослим чагарником – і земля по суті перестає бути ріллею.

У період великої війни багато земель сільгосппризначення в Україні «вийшли з ладу»: частина знаходиться на тимчасово окупованій території, частина полів замінована, порита вибухами та окопами. Сьогодні дуже важливо, щоб у регіонах, де не ведуться інтенсивні бойові дії, працювала кожна сотня землі.

Як каже начальник відділу земельних відносин Ренійської міськради Володимир Кромкін, проблема в тому, що більшість ренійців, яким безкоштовно виділено землю, не завершили процедуру оформлення документів. Вони можуть вважатися власниками цих ділянок, а то й отримали державний акт на право власності. А це означає, що у перспективі землі можуть бути передані іншим особам – якщо надійдуть відповідні заяви.

Перегляд земельних ділянок після війни

— Після закінчення воєнного стану виконавчий комітет Ренійської міськради розглядатиме питання щодо надання дозволів на розробку проектів технічної документації із землеустрою та безоплатного виділення земель (згідно з нормами ст. 121 Земельного кодексу України) іншим громадянам громади, які бажають працювати та сплачувати відповідні податки, — каже Володимир Кромкін. — Для того, щоб не виникали суперечки, ми просимо мешканців громади, які мають «фазенди», звертатися до відділу земельних відносин: ми пояснимо, як завершити процедуру приватизації відповідно до норм земельного законодавства України. В умовах широкомасштабної війни цінність землі, я впевнений, лише зростатиме. Є сенс оформити її у власність, що дасть можливість у перспективі розпоряджатися нею на власний розсуд – обробляти, передавати в оренду, продавати. Особисто я оформив документи.

Так, оформлення документів коштує грошей, треба побігати інстанціями. А якщо громадянин, якому було виділено землю, вже пішов у інший світ, то спадкоємцю доведеться проходити і судову інстанцію. Але зараз земля «гуляє».

Потрібно віддати належне мешканцям сіл Ренійської громади, які теж отримували землю під сади та городи: практично на всі ділянки оформлені документи, вони обробляються та податки до бюджету надходять.

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