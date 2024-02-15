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Показ мод, жива музика і майстер-класи: як в Одесі пройшла Бібліоніч-2024 (фоторепортаж)

Показ мод, жива музика і майстер-класи: як в Одесі пройшла Бібліоніч-2024 (фоторепортаж)

14 лютого в Одеській науковій бібліотеці відбулася шоста Велика Одеська “Бібліоніч”. На честь Дня всіх закоханих і Міжнародного дня дарування книжок у бібліотеці влаштували понад 20 різноманітних заходів: від вікторин і лекцій – до справжнього модельного показу посеред читацької зали.

“Одесская жизнь” публікує фоторепортаж з бібліотечного свята.

Насичена програма була розважальною та пізнавальною: діти та дорослі брали участь у краєзнавчих квізах, майстер-класах, влаштовували фотосесії, дивилися театральну виставу та показ мод.

 

Відвідувачам було презентовано захопливу книжкову виставку-інсталяцію “Книжкова Love Story”, де показано всю багатогранність такого яскравого почуття, як кохання, в улюблених класичних і сучасних художніх творах, А ще – історії про війну, кохання та віру. Твори, які завжди торкаються душі, а особливо зараз, коли війна, на жаль, стала частиною нашого життя.

Гості брали участь у романтично-гумористичній вікторині, де випробовували свої знання літератури про кохання, а переможці отримали приємні призи.

Нагадаємо, одеський книжковий магазин-кав’ярня оголосив збір книжок для військовослужбовців, які оберігають нас від ворога в повітряному просторі України. Кожен охочий долучитися до акції може приносити книжки за адресою вул. Катерининська, 77.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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